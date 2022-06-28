ترتيب الدوري المصري: الزمالك يُحبط انتفاضة سيراميكا ويواصل الانفراد بالصدارة

واصل نادي الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري المصري بعد أن أحبط انتفاضة سيرميكا وخطف فوزا غاليا بنتيجة 3-2.

وخلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري الممتاز تقدم الزمالك 3/0، قبل أن يحرز سيراميكا هدفين متتاليين واقترب من التعادل، ولكن نجح الزمالك في الخروج بالمباراة لبر الأمان وإضافة ثلاث نقاط غالية لرصيده.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى: محمد طارق – محمود حمدي ” الونش” – حسام عبد المجيد في خط الدفاع، عبد الله جمعة – سيد عبد الله”نيمار” – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي في خط الوسط، سيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

تقدم إمام عاشور لصالح الزمالك ف الدقيقة 27 أحرز من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافعي الفريق الضيف وسكنت شباك عامر عامر.

وعزز سيف الدين الجزيري اقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد متابعته لتسديدة إمام عاشور القوية من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها عامر عامر وعادت الكرة لسيف الدين ليسكنها في شباك سيراميكا.

وفي الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة رائعة نجح أحمد سيد زيزو في تسجيل الهدف الثالث للزمالك، بعدما استلم كرة من بن شرقي أمام المرمى ليسكنها يسار الحارس.

جووول! إمام عاشور يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/50IRdAJ38q 📺 pic.twitter.com/JFtpL823gZ — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2022

جووول! سيف الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد متابعة رائعة لتصدي عامر عامر ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/50IRdAJ38q 📺 pic.twitter.com/9e5uXfDbsm — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2022

جووول! أحمد سيد زيزو يستقبل تمريرة من بن شرقي ليسجل الهدف الثالث للزمالك في شباك سيراميكا ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/50IRdAJ38q 📺 pic.twitter.com/wgA2teIsrw — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2022

وشعر الزمالك بالاطمئنان للنتيجة لكنه دفع الثمن بعد أن قلص شادي حسين الفارق بمهارة فردية في الدقيقة 66، وكان يمكنه إضافة هدف ثان لكنه سدد في العارضة.

وأضاف المدافع التونسي سيف تقا الهدف الثاني لسيراميكا قبل دقيقتين من النهاية بضربة رأس، لكن الزمالك نجح في الخروج منتصرا رغم الأخطاء الدفاعية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في الصدارة من 23 مباراة بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الثاني وسبع نقاط عن الأهلي الذي تتبقى له أربع مباريات.

ويبقى سيراميكا في المركز 13 ولديه 26 نقطة.

جووول! شادي حسين يسجل الهدف الاول لسيراميكا في شباك الزمالك والـ "VAR" يؤكد القرار ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/50IRdAJ38q 📺 pic.twitter.com/XaVz2xGjFm — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2022

جووول! سيف تقا يسجل الهدف الثاني لسيراميكا في شباك الزمالك بعد عرضية من صالح جمعة ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/50IRdAJ38q 📺 pic.twitter.com/I4cQeSwVgm — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2022

الإسماعيلي يواصل الترنح

وتعادل فريق الإسماعيلي مع مضيفه غزل المحلة سلبياً، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة 23 من الدوري المصري.

رفع الإسماعيلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ16، كما رفع غزل المحلة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ13.

وفي المباراة الثالثة تعادل ”المقاولون العرب“ مع البنك الأهلي 1-1.

تقدم البنك الأهلي بهدف سجله ناصر منسي في الدقيقة 33، وتعادل ”المقاولون العرب“ عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 75.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، كما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 20 نقطة في المركز 15.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: