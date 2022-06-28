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رياضة

مباراة الزمالك وسيراميكا.. إمام عاشور يقلد احتفال غوميز بالأهداف (فيديو)
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 20:20 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 21:25 GMT

مباراة الزمالك وسيراميكا.. إمام عاشور يقلد احتفال غوميز بالأهداف (فيديو)

قام إمام عاشور نجم نادي الزمالك بتقليد احتفال الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي السابق، بعد إحرازه الأهداف. وخلال مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قام إمام عاشور نجم نادي الزمالك بتقليد احتفال الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي السابق، بعد إحرازه الأهداف.

وخلال مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري أحرز إمام عاشور هدف الزمالك الأول في الدقيقة 29 من تسديدة قوية اصطدمت بدفاع سيراميكا وسكنت الشباك.

وقام إمام عاشور بعمل حكرة ”الأسد“ التي اشتهر بها غوميز ونظر للكاميرا وهو يركض على الأرض ويقوم بتقليد سلوك الأسد.

ويسعى حامل اللقب الزمالك، إلى تحقيق الفوز على ضيفه سيراميكا كليوباترا، من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة الدوري المصري، عندما يتواجهان الثلاثاء المقبل، في الجولة 23، بينما يلتقي الأهلي مع سموحة.

وسيواصل فيريرا سياسة الاعتماد على الناشئين، في ظل استمرار غياب طارق حامد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالشافي، ومحمد عبدالغني، بسبب الإصابات.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ولكن من 19 مباراة.

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