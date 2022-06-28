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رياضة

الإسماعيلي يكشف تطورات حالة باهر المحمدي الصحية بعد إغماء مفاجئ خلال مباراة المحلة
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 19:58 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 21:15 GMT

الإسماعيلي يكشف تطورات حالة باهر المحمدي الصحية بعد إغماء مفاجئ خلال مباراة المحلة

كشف حسني عبد ربه مدير الكرة في النادي الإسماعيلي تفاصيل الحالة الصحية لقائد الفريق باهر المحمدي، الذي سقط على الأرض بشكل مفزع خلال مباراة فريقه أمام المحلة في

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف حسني عبد ربه مدير الكرة في النادي الإسماعيلي تفاصيل الحالة الصحية لقائد الفريق باهر المحمدي، الذي سقط على الأرض بشكل مفزع خلال مباراة فريقه أمام المحلة في الدوري المصري.

وسقط باهر المحمدي قائد ومدافع الإسماعيلي أرضا بعد دقائق من اصطدام الكرة برأسه وغادر الملعب داخل سيارة إسعاف في مشهد مرعب خلال تعادل فريقه مع غزل المحلة دون أهداف في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وخرج المحمدي لاعب منتخب مصر للعلاج بعد اصطدام الكرة برأسه في الدقيقة 64، ثم عاد لاستكمال اللعب لكنه سقط دون التحام مع أحد وبدا أنه فقد الوعي وتدخلت سيارة الإسعاف سريعا.

وأكد حسني عبدربه أن باهر المحمدي بخير، وتم نقله إلى المستشفى حيث أجري أشعة على المخ للاطمئنان عليه، وأكدت الأشعة سلامته.

ووفقًا للبيان فقد توجه مدير الكرة إلى المستشفى لمتابعة حالة المحمدي وبعد تحسن حالته والاطمئنان عليه عادا إلى ملعب المباراة من جديد للعودة مع الفريق إلى الإسماعيلية.

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وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة دون أهداف في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ولم تسعف هذه النتيجة الإسماعيلي ليلامس منطقة الهبوط بفارق الأهداف، إذ جمع 20 نقطة من 22 مباراة.

ويملك المحلة 26 نقطة في المركز العاشر.

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