الإسماعيلي يكشف تطورات حالة باهر المحمدي الصحية بعد إغماء مفاجئ خلال مباراة المحلة

كشف حسني عبد ربه مدير الكرة في النادي الإسماعيلي تفاصيل الحالة الصحية لقائد الفريق باهر المحمدي، الذي سقط على الأرض بشكل مفزع خلال مباراة فريقه أمام المحلة في الدوري المصري.

وسقط باهر المحمدي قائد ومدافع الإسماعيلي أرضا بعد دقائق من اصطدام الكرة برأسه وغادر الملعب داخل سيارة إسعاف في مشهد مرعب خلال تعادل فريقه مع غزل المحلة دون أهداف في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

سقوط باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بشكل مفزع خلال مباراة المحلة ونقله إلى المستشفى (فيديو) https://t.co/eClpp3aZ74 pic.twitter.com/nV0pcBaU8f — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 28, 2022

وخرج المحمدي لاعب منتخب مصر للعلاج بعد اصطدام الكرة برأسه في الدقيقة 64، ثم عاد لاستكمال اللعب لكنه سقط دون التحام مع أحد وبدا أنه فقد الوعي وتدخلت سيارة الإسعاف سريعا.

وأكد حسني عبدربه أن باهر المحمدي بخير، وتم نقله إلى المستشفى حيث أجري أشعة على المخ للاطمئنان عليه، وأكدت الأشعة سلامته.

ووفقًا للبيان فقد توجه مدير الكرة إلى المستشفى لمتابعة حالة المحمدي وبعد تحسن حالته والاطمئنان عليه عادا إلى ملعب المباراة من جديد للعودة مع الفريق إلى الإسماعيلية.

وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة دون أهداف في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ولم تسعف هذه النتيجة الإسماعيلي ليلامس منطقة الهبوط بفارق الأهداف، إذ جمع 20 نقطة من 22 مباراة.

ويملك المحلة 26 نقطة في المركز العاشر.