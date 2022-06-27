نهاية القصة.. مرتضى منصور يعلن رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك (فيديو)

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي بشكل رسمي عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب المغربي التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ناديه وسط أنباء حول تلقيه عروضًا من ناديي الأهلي، وبيراميدز، بالدوري المصري للفوز بخدماته.

وأكد مرتضى منصور أن المهاجم المغربي أشرف بن شرقي رافض تجديد عقده مع الفريق، ليكتب نهاية قصته مع النادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية: ”أبوس إيد لاعب عشان يوقع؟؟ ولا نبوس الدماغ والأيادي.. مش أنا اللي أعمل كده والنادي مبيتحايلش على حد“.

واختتم: ”سنقول لأشرف بن شرقي شكرا على الفترة التي قضاها معنا وسنقيم له حفل تكريم“.

وينتهي عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وانضم بن شرقي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطلع موسم 2019 قادما من صفوف الهلال السعودي.

وحصل أشرف بن شرقي مع الزمالك على 4 ألقاب حتى الآن وهم بطولة الدوري في الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.