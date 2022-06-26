الأهلي ينتفض ويُقصي بيراميدز ليصعد لنصف نهائي كأس مصر

خطف النادي الأهلي بطاقة التأهل نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز 2-1، في ربع نهائي البطولة.

ونجح النادي الأهلي في إقصاء بيراميدز لأول مرة في كأس مصر، ليضرب موعدًا مع بتروجيت في نصف النهائي.

وخاض الأهلي المباراة تحت قيادة المدرب المؤقت سامي قمصان، بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وترك الاستحواذ لبيراميدز مع الدفاع بشكل منظم والاعتماد على الهجمات المرتدة، وتقدم الأهلي بهدف.

وافتتح طاهر محمد طاهر التهديف، وأحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بعدما نفذ محمد مجدي (قفشة) ركلة ركنية قابلها طاهر بضربة رأس ساقطة من فوق الحارس شريف إكرامي.

وأحرز حسام حسن هدف الأهلي الثاني، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

لكن بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي في الثواني الأخيرة، حصل بيراميدز على ركلة جزاء نفذها رمضان لاعب الأهلي السابق بنجاح.

جووول! طاهر يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك بيراميدز من رأسية مُتقنة ⚽️ شاهد المبارة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/b0ex5mCI4X 📺 pic.twitter.com/Guo1KXXaVU — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 26, 2022

جووول! حسام حسن يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك بيراميدز بعد تمريرة رائعة من أفشة ⚽️ شاهد المبارة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/b0ex5mCI4X 📺 pic.twitter.com/KpAiSjh27R — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 26, 2022

جووول! رمضان صبحي يسجل الهدف الوحيد لبيراميدز في شباك الأهلي من ركلة جزاء بعد استغلال خطأ محمد الشناوي ⚽️ pic.twitter.com/qjz5cbTkyi — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 26, 2022

وسيلعب الأهلي في قبل النهائي مع بتروجت، وسيتأهل الفائز لمواجهة الزمالك، الذي اجتاز أسوان في قبل النهائي، في المباراة النهائية.

وبعد غموض حول مصير نسخة، الموسم الماضي، من كأس مصر، قرر الاتحاد المحلي استئناف المسابقة رغم انطلاق نسخة جديدة للموسم الجاري.