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رياضة

الأهلي ينتفض ويُقصي بيراميدز ليصعد لنصف نهائي كأس مصر
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 21:42 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 22:15 GMT

الأهلي ينتفض ويُقصي بيراميدز ليصعد لنصف نهائي كأس مصر

خطف النادي الأهلي بطاقة التأهل نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز 2-1، في ربع نهائي البطولة. ونجح النادي الأهلي في إقصاء بيراميدز لأول مرة في كأس مصر،

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف النادي الأهلي بطاقة التأهل نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز 2-1، في ربع نهائي البطولة.

ونجح النادي الأهلي في إقصاء بيراميدز لأول مرة في كأس مصر، ليضرب موعدًا مع بتروجيت في نصف النهائي.

وخاض الأهلي المباراة تحت قيادة المدرب المؤقت سامي قمصان، بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وترك الاستحواذ لبيراميدز مع الدفاع بشكل منظم والاعتماد على الهجمات المرتدة، وتقدم الأهلي بهدف.

وافتتح طاهر محمد طاهر التهديف، وأحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بعدما نفذ محمد مجدي (قفشة) ركلة ركنية قابلها طاهر بضربة رأس ساقطة من فوق الحارس شريف إكرامي.

وأحرز حسام حسن هدف الأهلي الثاني، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

لكن بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي في الثواني الأخيرة، حصل بيراميدز على ركلة جزاء نفذها رمضان لاعب الأهلي السابق بنجاح.

وسيلعب الأهلي في قبل النهائي مع بتروجت، وسيتأهل الفائز لمواجهة الزمالك، الذي اجتاز أسوان في قبل النهائي، في المباراة النهائية.

وبعد غموض حول مصير نسخة، الموسم الماضي، من كأس مصر، قرر الاتحاد المحلي استئناف المسابقة رغم انطلاق نسخة جديدة للموسم الجاري.

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