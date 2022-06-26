رحلة في رأس ريكاردو سواريز.. "تكتيك" مدرب الأهلي الجديد الذي قاد جيل فيسنتي إلى منافسات أوروبا

بات في حكم المؤكد أن يتولى البرتغالي ريكاردو سواريز تدريب الأهلي أعرق الأندية المصرية والعربية والأفريقية خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وذلك بعد اتفاق الطرفين على توقيع عقد لمدة عامين.

وسواريز مدرب جيل فيسنتي البرتغالي قاد الفريق لإنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس وحقق نتائج رائعة بينها الفوز على العملاق بنفيكا 2-1.

وفي الموسم قبل الماضي، أنهى فريق جيل فيسنتي ترتيب الدوري البرتغالي في النصف الأسفل من الجدول برصيد 39 نقطة فقط لكنه، نجح بالفعل في تحسين هذا الأمر واحتل المركز الخامس بشكل مريح خلف براغا في المركز الرابع ليتأهل للمنافسة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ولا شك أن هذا إنجاز رائع للفريق الذي تم صعوده للدوري الممتاز عام 2019، لكن سواريز قاد الفريق للمنافسة الأوروبية لأول مرة على الإطلاق.

وفيما يلي رصد ما كتبه موقع totalfootballanalysis لتحليل أداء جيل فيسنتي تحت قيادة سواريز هذا الموسم.

التشكيل والأسلوب

لقد غرس سواريز بعض المبادئ الحديثة الرائعة في فريقه، فالفريق البرتغالي يركز على الاستحواذ وصبور للغاية على الكرة، حيث بلغ متوسط الاستحواذ على الكرة 53.2٪ في المباراة الواحدة هذا الموسم – وهو أحد أعلى المستويات في الدوري.

في حالة عدم امتلاكه للكرة، فإنهم يحبون الضغط بكثافة وبشكل متناسق، ومع ذلك بأسلوب برتغالي حقيقي ولكنه نمطي، فإن فريق سواريز أكثر من قادر على وضع ضغط دفاعي منخفض وحرمان الخصم من فرص التسجيل، مما يؤدي إلى تقليص المسافة بين الخطوط.

سمحت براغماتية جيل فيسنتي لهم بأن يصبحوا خامس أقوى دفاع في الدوري البرتغالي، حيث تلقت شباكه 42 هدفًا فقط في 34 مباراة.

لتنفيذ فلسفته، يحب سواريز طريقة لعب 4-4-2 التقليدية تمامًا على الرغم من أنها غالبًا ما تتحول إلى 4-4-1-1 في جوانب معينة، تم استخدام 4-4-2 في 57٪ من مباريات جيل فيسنتي في جميع المسابقات هذا الموسم، تليها 4-4-1-1 بنسبة 23٪.

طريقة 4-2-3-1 هو خيار آخر لجيل فيسنتي إذا احتاج المحور المزدوج إلى مزيد من الهبوط للخلف وضغط الجناح للعب إلى جوار المهاجم، في النهاية، لم يكن هناك الكثير من المرونة التكتيكية في الفريق، لكن هذا ليس بالضرورة نقطة ضعف، يلعب الفريق ضمن هيكل معين ويقوم بذلك بشكل جيد لذلك لم تكن هناك حاجة للتكيف مع التشكيلات الأخرى.

تمسك جيل فيسنتي بطريقته المفضلة حتى في المباريات ضد بورتو وبنفيكا وسبورتنغ لشبونة، يفهم اللاعبون أدوارهم ويقومون بتنفيذها بشكل جيد للغاية.

الدفاع الفردي ودفاع المنطقة

ضغط جيل فيسنتي عالياً وبقصد استعادة الكرة مرة أخرى، حقق الفريق البرتغالي متوسط ​​10.01 تمريرة هذا الموسم في الدوري، بشكل أساسي، هذا يعني أن جيل فيسنتي يسمح للخصم بلعب ما يقرب من 10 تمريرات في المتوسط​​ قبل اتخاذ إجراء دفاعي، كلما انخفض عدد التمريرات بين المدافعين، زاد ضغط الفريق لأن الخصم يقوم بتمريرات أقل.

تبلغ كثافة تحدي جيل فيسنتي حاليًا 6.3 وهو رابع أعلى مستوى في الدوري، كما توضح البيانات وتثبت، يميل فريق سواريز إلى عدم السماح للخصم بالحصول على الكثير من الوقت والكرة معه، ولكن كيف بالضبط يضغطون على الخصم؟.

يضغط جيل فيسينتي في 4-4-2 داخل الثلث الدفاعي للخصم، إذا بدأ اللاعبون في هذه الطريقة، فلن يتغير شيء ولكن إذا كانت الطريقة 4-2-3-1 أو 4-4-1-1، فإن المهاجم الصريح أو المهاجم الثاني سيندفع جنبًا إلى جنب مع مهاجم الوسط.

وفي طريقة 4-4-2، يلعب الجناحان ولاعبان مهاجمان بطريقة موجهة نحو قلب دفاع الخصم والظهير، 4-4-2 ضد أي شكل رباعي أظهر تطابقا عدديًا بشكل مثالي وتسهيل أسلوب دفاع الرجل لرجل.

يتجهز لاعبا خط الوسط بشكل طفيف لدعم الضغط، يتم توجيه هذا المحور المزدوج من قبل المدرب ليس للعب رجل مقابل رجل، ولكن بدلاً من ذلك للدفاع عن المنطقة.

الدفاع في مناطق أعمق

بمجرد كسر الضغط، لا يوجد مجال للكسل من اللاعبين، يطلب المدرب البالغ من العمر 47 عامًا من لاعبيه التراجع في كتلة دفاعية متماسكة، مرة أخرى، هذه الطريقة تشبه 4-4-2 وهي ضيقة جدًا أفقيًا وعموديًا.

في الفترات الأولى من مسيرة أي مدرب، يصبح من الواضح للغاية أن إبطال فعالية الخصم في المساحات أمام المرمى وعلى الأجنحة هو أفضل طريقة للدفاع في كتلة دفاعية عميقة. قد يكون الخصم قادرًا على إبعاد الكرة العرضية، ولكن بمجرد التعامل معها، يجب أن يكون حارس المرمى بدون أي تحد نسبيًا.

والمساحة الموجودة بين المدافعين الأربعة وخط الوسط يجب أن تكون ضيقة للغاية، في هذه الحالة لا يصبح الخصم قادرا على تحطيم جيل فيسنتي من خلال الهجوم من العمق، لذلك يجب أن يتوسع إلى الظهير الأيمن ذي الموقع العالي على اليمين.

من هنا، يمكن للفريق أن يضغط بقوة على الكرة، كما هو الحال مع مصائد الضغط الواسعة في أعلى الملعب، ويتطلع إلى استعادة السيطرة.

في بعض الأحيان، خاصةً ضد الفرق التي تستخدم خطًا أماميًا مكونًا من خمسة لاعبين للاستحواذ حيث يوجد ظهير متقدم يقوم جيل فيسنتي بإسقاط الجناح إلى الخط الدفاعي لإنشاء ستة مدافعين عمليًا.