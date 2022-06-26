نادٍ إسباني يقدم عرضا للتعاقد مع مصطفى محمد من غلطة سراي

أفاد موقع ”fotospor“ التركي بأن المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب غلطة سراي تلقى عرضا رسميا من نادي قادش، الذي نجح في الحفاظ على بقائه في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقالت الموقع إن إدارة غلطة سراي تطالب بالحصول على مبلغ 8 ملايين يورو للسماح برحيل اللاعب المصري، علما أن النادي التركي مطالب بدفع 4 ملايين دولار للزمالك مطلع شهر يوليو المقبل بعد تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب.

هدف مصطفى محمد في شباك ألانبا سبورت بكأس تركيا، المباراة انتهت بخسارة غلطه سراي 3/2. pic.twitter.com/GL9BqnNXC6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2021

وأوضح ”fotospor“ أن غلطة سراي دفع ما مجموعه 5.5 مليون دولار لمحمد، الذي انضم للنادي التركي لأول مرة بنظام الإعارة في يناير 2021، قبل أن يتم شراء بطاقة اللاعب في ديسمبر الماضي، حتى 2025.

وأكد التقرير أن غلطة سراي سيبدأ التفاوض مع لاتسيو لإنهاء صفقة انتقال فيدات موريكي حال بيع مصطفى محمد مقابل 8 ملايين يورو.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن مصطفى محمد، البالغ من العمر 24 عاما، سجل 8 أهداف، وصنع 5 في 40 مباراة، الموسم الماضي، في 1615 دقيقة في مختلف المسابقات.

ولعب مصطفى محمد بواقع 27 مباراة في الدوري التركي، و6 مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراة واحدة في كأس تركيا، ومباراتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا، و4 مباريات في تصفيات الدوري الأوروبي.

ومنذ انتقاله إلى غلطة سراي في يناير 2021، لعب مصطفى محمد 57 مباراة مع الفريق التركي، سجل فيها 17 هدفا وصنع 5.

وسبق أن ارتبط مصطفى محمد بالعديد إلى الأندية الأوروبية أبرزها بوردو ومارسيليا وليل الفرنسيين، وأتلانتا الإيطالي.

وودع غلطة سراي من تصفيات التأهل 2 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومن دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

أما قادش الذي يريد التعاقد مع مصطفى محمد، فقد نجا من الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر في جدول ترتيب الليغا، الموسم الماضي، وقد حصد 39 نقطة متقدما بنقطة وحيدة عن غرناطة صاحب المركز الثامن عشر، والذي هبط مع ليفانتس وديبورتيفو ألافيس.

ومن المقرر أن يستهل قادش مشواره في الموسم المقبل من الليغا بمواجهة ريال سوسييداد، يوم 14 أغسطس.

وشارك قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسمين الماضيين، واحتل المركز الثاني عشر في موسم 2020/2021، وسبق أن حقق لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني، موسم 2004/2005.