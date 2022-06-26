لاعب مغمور ومدرب بلا بطولات.. من هو البرتغالي ريكاردو سواريز مدرب النادي الأهلي المصري؟

أصبح المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، خليفة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري في منصب مدرب للعملاق القاهري.

وبحسب صحيفة (أبولا) البرتغالية، فإن الأهلي توصل لاتفاق مع ريكاردو سواريز لتولي قيادة الفريق في المرحلة القادمة من الموسم الحالي بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع ناديه الحالي جيل فيسينتي البرتغالي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي بعض التفاصيل الخاصة بالمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، وتسلط الضوء على مسيرته في التقرير التالي:

لاعب مغمور

كان ريكاردو سواريز لاعبا مغمورا بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي بعد انضمامه من فريق فيلجواريس، العام 1990.

وتنقل سواريز الذي كان يلعب في مركز الجناح الهجومي بين عدة أندية صغيرة في البرتغال بالدوريات الأدنى، مثل: فيزيلا، وليكسا، وفروماندي، ولوسادا، وفافي، وتروفينسي.

وأنهى سواريز مسيرته في فريق أوس ساندينيس العام 2005، وعمره 31 عاما.

المسيرة التدريبية

بدأ ريكاردو سواريز صاحب الـ47 عاما مسيرته التدريبية، العام 2005، عقب اعتزاله مباشرة بتولي قيادة فريق كاكادوريس، واستمر خلال هذه التجربة لمدة عامين.

وانتقل بعدها سواريز لتدريب فريق توركاتينسي، العام 2007، ثم تولى تدريب فريق ليكسا في الفترة بين 2009 إلى 2011، ثم تولى تدريب فريق فيلجواريس في الفترة بين 2011 إلى 2013.

وقاد ريكاردو سواريز فريق فيزيلا في دوري الدرجة الثانية بالبرتغال، العام 2015، وكاد أن يصعد به للدوري البرتغالي لولا الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وكانت التجربة الأولى للمدرب ريكاردو سواريز في الدوري البرتغالي مع فريق تشافيز، موسم 2016 – 2017، ثم قاد فريق ديبورتيفو أفيس في الموسم التالي، وانتقل في نفس الموسم إلى فريقه كويمبرا.

وقاد سواريز فريق كوفيلها العام 2019، ثم انتقل لقيادة فريق موريرينسي، ثم كانت تجربته مع جيل فيسنتي الذي تولى تدريبه في شهر نوفمبر 2020، وعقده مستمر حتى صيف 2023.

مدرب بلا بطولات

لم يحقق ريكاردو سواريز أي بطولات خلاله مسيرته التدريبية في الفترة الماضية.

وكان أبرز نجاح سواريز قيادته فريق جيل فيسنتي لتحقيق المركز الخامس في الدوري البرتغالي بالموسم المنقضي، وضمن قيادة الفريق للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بمرحلة التصفيات.

وعلى صعيد مواجهاته ضد الأندية الكبرى في البرتغال، لعب سواريز ضد سبورتنج لشبونة 8 مرات وحقق فوزا وحيدا، وتلقى 5 هزائم، وتعادل مرتين.

وواجه سواريز فريق بنفيكا 8 مرات وحقق 3 انتصارات، وتعادل 3 مرات، وتلقى هزيمتين.

وواجه سواريز فريق بورتو 7 مرات لم يعرف خلالها طعم الانتصار، وتعادل مرة واحدة، وتلقى 6 هزائم.

وكان أكبر فوز في مسيرة ريكاردو سواريز التدريبية بنتيجة 5-0 مع جيل فيسنتي على حساب كونديكسا، بينما كانت الخسارة الأكبر بنتيجة 1-6 أمام بورتو، العام 2020.

طريقة اللعب والأسلوب التكتيكي

يميل ريكاردو سواريز إلى طريقة 4-3-3 ولكن بأسلوب هجومي، ولكنه يحول الطريقة في بعض الأحيان إلى 4-1-4-1 أو 4-2-3-1 بحسب طبيعة المنافس.

ويعتمد ريكاردو على المهاجم الصريح الذي يجيد هز الشباك؛ وهو ما جعله يساهم في تألق اللاعب فران نافارو في الموسم الماضي مع جيل فيسنتي ويسجل 15 هدفا بالدوري البرتغالي، واحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين.

ويجيد ريكاردو سواريز استغلال الأجنحة الهجومية، ويبقى البرازيلي صامويل لينو جناح أيسر جيل فيسنتي أكثر لاعب يسجل أهدافاً مع سواريز، برصيد 22 هدفا خلال 69 مباراة.

ولم يسبق أن درب سواريز خارج البرتغال، كما أنه لم يدرب من قبل أي لاعب مصري، ولكنه تولى تدريب عدة لاعبين عرب، هم: الليبي حمدو الهوني جناح الترجي التونسي حين كان لاعبا في فريق تشافيز البرتغالي، ودرب سواريز، أيضا، المدافع الجزائري خير الدين زرابي مع فريق كوفيلها، كما تولى تدريب العراقي علاء عباس مع فريق جيل فيسنتي.