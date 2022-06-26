أبولا: ريكاردو سواريز يتفق على قيادة الأهلي المصري لمدة موسمين

كشفت صحيفة ”أبولا“ البرتغالية عن توصل مسؤولي الأهلي المصري لاتفاق نهائي مع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني لنادي جيل فيسنتي، لقيادة الفريق الأحمر لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.

ويقود سواريز، البالغ 47 عاما، فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وقالت الصحيفة البرتغالية الشهيرة ”ريكاردو سواريز سيرحل عن القيادة الفنية لجيل فيسنتي بعد موسم مميز بسبب عرض من الأهلي المصري“.

وأضاف التقرير ”الأهلي المصري يتفق مع ريكاردو سواريز لقيادة الفريق لمدة موسمين، والسفر خلال أيام قليلة إلى القاهرة“.

ومن المقرر أن يسافر سواريز إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة من أجل إتمام التعاقد مع الأهلي، ووصفت الصحيفة رحيل المدرب البرتغالي عن جيل فيسنتي بضربة قوية قبل أيام من بداية الموسم والمقرر عودته في 1 يوليو.

وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريز الموسم الماضي في 13 مباراة، بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريز الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

فيما يقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ورحل موسيماني عن قيادة الأهلي يوم الـ13 من يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الأفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الأفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة له.