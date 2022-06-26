الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر

يستضيف ستاد القاهرة الدولي المواجهة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي نسخة كأس مصر موسم 2020-2021، والتي لم تكتمل بعد.

وترصد ”إرم نيوز“ في السطور المقبلة أبرز ملامح مواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد القاهرة في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ويديرها الحكم الروماني استيفان كوفاكس.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق بلال علام.

الأهلي يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

يوتيوب 🔗 https://t.co/zpt0akT0XX#10الصبح_في_الأهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/8yU7WKcFCz — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 26, 2022

مشوار الفريقين

بدأ الأهلي مشواره في نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس مصر بالفوز على النصر بنتيجة 2-1 باستاد الإسكندرية يوم الـ14 من أبريل 2021 في دور الـ32 ثم تغلب على إنبي في دور الستة عشر في شهر سبتمبر الماضي بنتيجة 1-0 باستاد الإسكندرية أيضاً.

وتخطى بيراميدز عقبة فريق العبور بنتيجة 4-1 في دور الـ32 كما تغلب على سموحة بنتيجة 3-1 في دور الـ16.

ويصعد الفائز من هذه المواجهة لملاقاة بتروجت، من فِرق دوري القسم الثاني، في نصف النهائي يوم الـ2 من يوليو المقبل.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية التي تقام في ستاد القاهرة يوم الـ21 من يوليو المقبل.

تاريخ المواجهات

تقابل الأهلي ضد بيراميدز سواء بمسماه القديم أو الجديد 13 مرة، وفاز الأهلي 5 مرات مقابل 4 انتصارات لصالح بيراميدز و4 تعادلات.

وبدأت المواجهات تحت مسمى ”الأسيوطي سبورت“ في الدوري المصري موسم 2014 – 2015 وتعادل الفريقان دون أهداف ثم فاز الأهلي في لقاء الدور الثاني بنتيجة 5-0.

وتجدد اللقاء في الدوري موسم 2017 – 2018 وفاز الأهلي ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-0 ولكن الأسيوطي حقق المفاجأة وقتها وأقصى الأهلي من ربع نهائي كأس مصر بنتيجة 1-0.

وتحول اسم ”الأسيوطي“ إلى بيراميدز موسم 2018 – 2019، وفاز بيراميدز على الأهلي بالدوري بنتيجة 2-1 ثم كرر تفوقه بنتيجة 1-0 وتغلب على الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر بنتيجة 1-0.

وفاز الأهلي في الدوري موسم 2019 – 2020 بنتيجة 2-1 ثم تعادلا دون أهداف ثم تعادلا بنفس النتيجة في الدوري موسم 2020 – 2021 وتعادلا مرة أخرى بنتيجة 2-2.

وكان آخر لقاء بين الفريقين فاز به الأهلي بنتيجة 3-0 في الدوري يوم الـ8 من مارس الماضي.

📋| قائمة فريقنا لمواجهة بيراميدز في دور ربع نهائي كأس مصر 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/0ynjfjAZO6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 25, 2022

الأهلي.. وخطط قمصان

يخوض الأهلي المباراة تحت قيادة فنية مؤقتة مع المدرب سامي قمصان، الذي تولى المهمة خلفاً للمدير الفني بيتسو موسيماني.

ويسعى الأهلي لحسم التعاقد مع مدير فني جديد في ظل تذبذب النتائج مع قمصان وتحقيق التعادل أمام الزمالك في لقاء القمة بخلاف الفوز الصعب على غزل المحلة.

وقال سامي قمصان عن مباراة بيراميدز في تصريحات صحفية، إن فريقه سيقاتل لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي كخطوة للصعود للمباراة النهائية.

وأوضح أن الأهلي ينافس على كل بطولة يخوضها، مؤكداً أن التأهل للنهائي سيمنح الفريق فرصة خوض منافسات كأس السوبر المصري للموسم الماضي.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين بسبب الإصابات، على رأسهم بيرسي تاو وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم والحارس علي لطفي ولويس ميكيسوني.

ويعتمد قمصان على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويميناً كريم فؤاد ويساراً علي معلول.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره أليو ديانج ويقوم محمد مجدي ”أفشة“ بدور صانع الألعاب، بينما يلعب على الجبهة اليمنى طاهر محمد طاهر ويساراً صلاح محسن وفي الهجوم محمد شريف.

وقال أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهات الكأس بطبعها صعبة ولكن الأهلي إذا تحلى بالروح القتالية يستطيع عبور عقبة بيراميدز.

وأوضح أن قوة الأهلي في سرعات هجومه وهو ما يمثل مشكلة لدفاع بيراميدز الذي يعاني البطء والاعتماد على التمرير المتبادل لتحضير الهجمة.

بيراميدز.. وأفكار تاكيس

يعول بيراميدز على أفكار مدربه اليوناني تاكيس جونياس من أجل تحقيق الفوز على الأهلي والتأهل لنصف نهائي الكأس.

ولم يفز تاكيس من قبل على الأهلي خلال 4 مواجهات سابقة له كمدرب ولكنه يطمع في كسر هذه القاعدة وحسم الانتصار لصالح فريقه.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات صحفية قبل لقاء الأهلي، إنه يسعى لتطوير أداء فريقه من مباراة لأخرى مشيداً باستجابة لاعبيه ولكنه سيعمل على علاج بعض الأخطاء وعلى رأسها عدم استغلال الفرص السهلة.

ويعاني بيراميدز أيضاً غيابات مؤثرة، على رأسها إبراهيم عادل وعمر جابر ومحمد حمدي بسبب الإصابات وأحمد أيمن منصور والمهدي سليمان لأسباب فنية.

ويقود تشكيل بيراميدز على الأرجح حارس المرمى شريف إكرامي وأمامه الرباعي علي جبر وأسامة جلال ويميناً أحمد فتحي ويساراً حسين السيد في خط الدفاع.

ويعود نبيل عماد ”دونجا“ لقيادة خط الوسط وبجواره وليد الكرتي وعبد الله السعيد كصانعي لعب وفي الهجوم الثلاثي إيريك تراوري وإسلام عيسى ورمضان صبحي أو فاغري لاكاي.

وقال أحمد أبو مسلم ”بيراميدز يملك كوكبة من النجوم أصحاب الخبرات وهو ما يجعله منافساً قوياً أمام الأهلي“.

وأضاف ”لو حصل بيراميدز على المساحات للتحضير الهادئ سيكون خطراً داهماً على دفاع الأهلي بلا شك“.