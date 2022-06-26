شوبير: باولو سوزا هو الأقرب لقيادة منتخب مصر

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على أن البرتغالي باولو سوزا هو الأقرب لتولي قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال.

ويعد باولو سوزا متاحا حاليا للتفاوض، خاصة عقب فسخ تعاقده قبل عدة أشهر مع فلامنغو البرازيلي.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر لإيهاب جلال خلال الأسبوعين الماضيين، وأعلن اعتزامه التعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة المقبلة.

وقال شوبير، يوم الأحد، عبر برنامجه الإذاعي: ”أعتقد أن باولو سوزا هو الأقرب لقيادة منتخب مصر حصل أكثر من اجتماع عبر برنامج (زووم) والرجل فيه تفاهم بينه وبين قيادات الاتحاد وفيه قناعات كبيرة جدا، واحتمال يكمل معه أفراد الجهاز السابق محمد شوقي وعصام الحضري، والرجل سيحضر طاقم المساعد معه، والإعلان عنه خلال ساعات والأمر انتهى“.

وكان جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قال إنه سيتم تحديد اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

وقال جمال علام خلال مقابلة معه ببرنامج ”أكشن مع وليد“، مساء السبت: ”كانت توجد لجنة من وزارة الشباب والرياضة (بسبب أزمة مباراة الأهلي والوداد) وحددت نقاطًا معينة ويجب علينا احترامها، وفي الوقت ذاته نحاول أن نطور داخل الاتحاد، هناك لجنة متواجدة في الجبلاية ترى عملها وبعد ذلك سيظهر القرار للنور“.

وأضاف: ”حازم إمام ومحمد بركات مكلفان بملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ومعهما أكثر من سيرة ذاتية لبعض المدربين، وفي الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة خلال الأسبوع القادم سنحدد اسم المدرب الجديد“.

وعندما سئل عن تصريحاته السابقة بشأن احتياج منتخب مصر لمدير فني أجنبي أثناء سفر بعثة الفريق القومي لكوريا الجنوبية من أجل خوض المباراة الودية: ”أنا قلت إن حازم وبركات معهما سير ذاتية ونحن أيضًا نحتاج لمدير فني لاتحاد الكرة وللمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول وبإذن الله نحقق طموحات الشعب المصري في الاختيارات“.

جمال علام – رئيس اتحاد الكرة المصري : الاجتماع القادم للاتحاد سيتم إعلان اسم المدرب الجديد للمنتخب المصري .. لا توجد مستحقات كبيرة متأخرة للحكام .. نقف على مسافة واحدة من الجميع وغير صحيح أننا نجامل نادي فيوتشر . اشترك الآن على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/1cVdmVX8oG — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 25, 2022

يذكر أن سوزا بدأ مسيرته التدريبية في العام 2005 مع منتخب بلاده تحت 16 سنة، ثم قاد كوينز بارك رينغرز الأسكتلندي وسوانزي سيتي الويلزي ثم ليستر سيتي الإنجليزي.

ثم قاد صاحب الـ51 عاما فريق فديوتون المجري ومكابي تل أبيب وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي.

ذلك قبل أن يحط الرحال في الصين لتدريب تيانغين تيدا ثم بوردو الفرنسي ومنتخب بولندا وأخيرا فلامنغو.