يقابل الزمالك.. الإسماعيلي يعلن انسحابه من كأس مصر اعتراضاً على القرعة "الموجهة"

أعلن النادي الإسماعيلي انسحابه من بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، قائلا في بيان رسمي، يوم السبت، إنها موجهة لصالح أندية معينة.

وتعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الأهلي والزمالك أول وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة.

وقال الإسماعيلي في بيانه الرسمي الذي نشره عبر حسابه على تويتر: ”يرفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، ما حدث في قرعة دور الـ16 من بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، قائلا إنها موجهة لصالح أندية معينة“.

🟡 | الإسماعيلي يعلن انسحابه من كأس مصر اعتراضاً على القرعة «الموجهة»#IsmailySC pic.twitter.com/KC4TXQl7Ch — Ismaily SC (@Ismailyofficial) June 25, 2022

وأوضح البيان: ”رفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض النادي الإسماعيلي، خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيل النقاش إلى ما بعد القرعة، إلا أنهم رحلوا سريعًا دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية“.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي، أن هذه القرعة لم تجرَ بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وبناءً عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضًا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره.

وأوقعت قرعة دور 16 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم في موسم 2021-2022 التي سحبت اليوم السبت الزمالك بطل ومتصدر الدوري في مواجهة الإسماعيلي.

كما أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة مصر للمقاصة والمصري البورسعيدي في مواجهة الشركة الشرقية.

وحسب القرعة أيضا سيلتقي إنبي مع البنك الأهلي وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا. وسيلتقي المقاولون العرب مع الجونة وطلائع الجيش مع منتخب السويس وسموحة مع كفر الشيخ.

وفي دور الثمانية سيلتقي الزمالك مع الفائز من مواجهة المصري والشركة الشرقية بينما يلتقي الأهلي في نفس الدور مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والجونة.