موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الأهلي المصري بنظيره بيراميدز، مساء غد الأحد، في المباراة التي تجمعهما في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2020-2021.

وكانت المباراة بين الفريقين قد تأجلت لعدة أشهر بسبب ضيق الوقت، قبل أن يتم الاستقرار على استمرار البطولة في نسختها الماضية.

وبلغ الزمالك نهائي كأس مصر 2021، بعدما أطاح بفريق أسوان من دور نصف النهائي.

ونجح الأهلي في الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.

وتواجه الفريقان في مسابقة كأس مصر مرتين، وانتصر بيراميدز على الأهلي في المرتين بنفس النتيجة (1/0).

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في شهر مارس الماضي بمسابقة الدوري، حينها حقق الأهلي أكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع بيراميدز، بنتيجة 3-0.

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز في بطولة الكأس 💪🏆#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ePS8itebL1 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 24, 2022

وعلى صعيد الدوري المصري، فقد فاز الأهلي على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 48 نقطة من 22 مباراة يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة ولكن من 19 مباراة.

ويفتتح المصري مباريات الجولة الـ23، غدا الأحد، عندما يلتقي مع ضيفه مصر للمقاصة في صراع من أجل الهروب من منطقة الخطر.

ويوم الإثنين تقام ثلاث مباريات، فيلتقي الجونة مع الشركة الشرقية، كما يلتقي فاركو مع ضيفه الاتحاد السكندري، ويلعب فيوتشر في مواجهة طلائع الجيش.

ويوم الثلاثاء، يلتقي غزل المحلة مع الإسماعيلي والمقاولون العرب مع البنك الأهلي.

وتختتم مباريات الجولة، يوم الأربعاء، بلقاء الأهلي مع مضيفه سموحة الخامس في القائمة، ومواجهة بيراميدز مع ضيفه إنبي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية، مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة ”أون تايم سبورتس“ على الهواء مباشرة.