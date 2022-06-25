أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت قرعة دور الـ16 لكأس مصر للموسم 2021/2022.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الزمالك والإسماعيلي، في حين سيلعب الأهلي أمام مصر للمقاصة، ويواجه بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16 في كأس مصر:

الزمالك VS الإسماعيلي.

المصري VS ايسترن كومباني.

إنبي VS البنك الأهلي.

بيراميدز VS سيراميكا كليوباترا.

الأهلي VS المقاصة.

المقاولون VS الجونة.

طلائع الجيش VS منتخب السويس.

سموحة VS كفر الشيخ.

وتم إبعاد الأهلي عن منافسه الزمالك في الأدوار من الـ16 حتى نصف النهائي، ما يعني أن الأهلي والزمالك لن يتواجها إلا في النهائي (حال تأهلهما).

وأكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بطولة كأس مصر في الموسم الحالي ستقام على ملاعب الفرق المذكورة أولًا في القرعة، باستثناء المباراة النهائية التي ستكون في ملعب محايد.