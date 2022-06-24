أحمد شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع روي فيتوريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وانتشرت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، تفيد باقتراب النادي الأهلي المصري من التعاقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي وبنفيكا البرتغالي، خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال شوبير المقرب من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”لا صحة لتعاقد الأهلي مع المدرب فيتوريا“.

لا صحة لتعاقد الاهلي مع المدرب فيتوريا — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 24, 2022

وتداول البعض اسم روي فيتوريا وسط أنباء عن اقترابه من تولي تدريب الأهلي.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إنه لا صحة لما تردد حول الاتفاق مع فيتوريا لتولي تدريب الفريق الأحمر رغم أنه أحد المرشحين بالفعل لخلافة موسيماني.

وأضاف:“ فيتوريا يحظى بقبول بعض المسؤولين داخل الأهلي، وعلى رأسهم رجل الأعمال ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم، خاصة في ظل الخبرات الطويلة التي يملكها في مجال التدريب وعرض بالفعل تحمّل جزء من راتبه السنوي في ظل تحفظ الأهلي على ارتفاع المطالب المالية للمدرب“.

وأشار إلى أن هناك بعض المرشحين لتولي المهمة وسيتم الإعلان عن نتيجة المفاوضات وتعيين المدير الفني الجديد للأهلي عقب لقاء سموحة أو الجونة بالدوري على أقصى تقدير.

ورفض عمرو شاهين، المدير التنفيذي لشركة الأهلي، التعليق لـ“إرم نيوز“ حول موعد الإعلان عن المدرب الجديد للفريق أو القائمة المختصرة للمرشحين مكتفيًا بالتأكيد أن هذا الملف ستعلنه إدارة النادي في الوقت المناسب.

وتولى روي فيتوريا، 52 عامًا، قيادة النصر السعودي في الفترة بين يناير 2019 إلى ديسمبر 2020 وحقق لقب الدوري السعودي.