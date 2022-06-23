مهددًا بالتصعيد للفيفا: غزل المحلة يطالب بإعادة مباراة الأهلي بسبب "الظلم والفساد"

وجه نادي غزل المحلة تهديدًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم باللجوء إلى الفيفا، حال عدم إعادة مباراته أمام الأهلي بالدوري الممتاز التي أقيمت أمس الأربعاء، احتجاجًا على ما وصفه مجلس المحلة بـ“الأخطاء التحكيمية الكارثية“.

وأصدر نادي غزل المحلة بيانًا طالب فيه بإيقاف الحكم عبدالعزيز السيد، وإعادة لقاء الأهلي مرة أخرى، خاصة بعد أن ”تعرض للظلم ذهابا وإيابا أمام الأهلي بأخطاء تحكيمية غير مقبولة“.

وأكد غزل المحلة في بيانه أنه سيلجأ للاتحاد الدولي إذا لم يتم إعادة اللقاء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيقاطع مباريات الدوري المصري وبالإضافة إلى مباريات كأس الرابطة قبل لقائه المنتظر أمام الإسماعيلي.. إذا لم يتم إعادة اللقاء.

كما ندد غزل المحلة بما يقوم به بعض الإعلاميين في القناه الناقلة للدوري المصري ضد الفريق وكذلك ضد معلق المباراة لتحيزه ضد الفريق لصالح فريق آخر.

وفيما يلي بيان غزل المحلة كاملا:

طالب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس علي العباسي، بإعادة مباراته أمام الأهلي والتي جرت أمس الأربعاء بالدوري الممتاز، وانتهت بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض.

وتقدمت إدارة نادي غزل المحلة بشكوى رسمية لمجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، جاء نصها كالتالي:

السيد الأستاذ/ رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم

السيد الأستاذ/ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

السيد الأستاذ/ رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم

السيد الأستاذ/ رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم

تحية طيبة وبعد..

في ضوء المواقف المؤسفة التي نواجهها كنادٍ بشكلٍ متكرر من قِبَل بعض الحكام المصريين الذين يديرون مباريات الفريق، والتي تكررت مرارًا وتكرارًا، وتكرَّرَت معها شكاوانا الرسمية التي قدَّمناها سابقًا للمسؤولين، وهى مستمرة منذ الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري (2021-2022) تقدَّمنا بعدة شكاوى واحتجاجات رسمية، نظرًا للأخطاء الفادحة التي وقعت ضد فريقنا في عدد كبير من المباريات، منها – على سبيل المثال لا الحصر:

1 – مباراة الأهلي في الدور الأول، والتي شهدت أحداثًا وأخطاء تحكيمية هزلية، وتقدَّمنا باحتجاج رسمي ضد الحكم (محمد الحنفي) بتاريخ 24-11-2021، ولم يُتَّخذ فيها أي قرار.

2 – مباراة البنك الأهلي في الأسبوع السابع، والتي شهدت أخطاء كارثية من حكم المباراة، وتقدَّمنا باحتجاجٍ ضدَّه، ولم يَجِد احتجاجنا أيَّ صدى لدى الجهات المسؤولة.

ونظرًا لكل ما سبق، وللتكرار الذى يصل إلى حدِّ التعمد – من وجهة نظرنا، وكذلك في ضوء الوعود المتكرِّرة التي تذهب هباءً في كل مرة بإصلاح منظومة التحكيم وإرساء مبادئ العدالة بين أطراف المنظومة الكروية في مصر، والتي تؤكِّد أحداث مباراتنا بالأمس أمام النادي الأهلي أنها وعود برَّاقة وزائفة، وأن الظلم والفساد سيظلَّان يتسيدان المشهد في عالم كرة القدم المصرية، وفى ضوء التزامنا بالتمسُّك ببصيص الضوء في نهاية هذا النفق المظلم الذي وضع الكرةَ المصريَّةَ فيه البعضُ (من المسؤولين، مع شديد الأسف)، فإننا نتقدَّم إليكم بهذا الاحتجاج الرسمي على ما جرى من أحداث تحكيمية غير طبيعية وقعت بالمباراة أمس، وتتمثَّل في:

1 – احتسب الحكم في الدقيقة العاشرة ضربة جزاء ضد غزل المحلة، ولم يلجأ للتأكُّد من صحتها من خلال تقنية الـڤار.

2 – تعرَّض لاعب فريق المحلة (يحيى حامد) للضرب بالمرفق من لاعب الأهلي.

في الدقيقة 84 وأشهر الحكم له الكارت الأصفر، رغم أن القانون ينصُّ على وجوب حصول اللاعب مرتكب هذا الخطأ على الكارت الأحمر، ولم يلجأ فيها إلى الـڤار.

3 – في هدف الأهلي الثاني الذى أحرزه في الدقيقة 90:35 ارتكب اللاعب (صلاح محسن) لاعب الأهلي خطأ ضدَّ لاعب غزل المحلة في بداية لعبة الهدف، ولم يحتسبه الحكم، ولم يَقُم حكم الفيديو باستدعائه لتعديل قراره.

4 – فى الدقيقة 94:45 قام الحكم بطرد لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ بعد استدعاء من حكم الـڤيديو، على الرغم من عدم استدعاء اللعبة للطرد، نظرًا للمس لاعب غزل المحلة للكرة قبل اصطدامه بلاعب الأهلي.

5 – وفي مشهد كوميديٍّ يدلُّ على عدم دراية الحكم بأبسط قواعد لعبة كرة القدم – قام أحد مشجِّعي فريق الأهلي بالنزول إلى أرض الملعب في الدقيقة 91، وظلَّ في أرض الملعب لمدة تزيد على الدقيقة الكاملة، دون أن يوقِفَ الحكم اللعب، وهو خطأ جسيم يستوجب إعادة المباراة، نظرًا لأنه خطأ في تطبيق القانون.

6 – ناهيك عن طريقة تعامل الحكم الفجَّة مع لاعبي فريق غزل المحلة، واستخدامه لألفاظ تهكُّميَّة تجاه اللاعبين، والجهاز الطبي أثناء علاج اللاعبين المصابين في أرضية الملعب، حيث قال نصًّا لطبيب الفريق: ”ارم اللاعب بره.. ما تحطِّنيش في حرج“! في نفس الوقت الذي كان يتغاضى فيه عن التهكم والسخرية من الجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأهلي، الذين أشبعوه سخرية، دون أن يتخذ معهم أي موقف.

وقد تسبَّبت هذه الأخطاء في تغيير نتيجة المباراة، وإنهائها بنتيجة غير عادلة، ومنافية للحقيقة.

هدف مباراة الأهلي وغزل المحلة.. أفشة يتقدم من ركلة جزاء https://t.co/MNRv4KkcIe pic.twitter.com/AZLXtCtjtG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 22, 2022

وعليه، فإننا نتوجه لسيادتكم بهذا الاحتجاج، مطالبين بالآتي:

1 – إيقاف حكم المباراة عبد العزيز السيد، وعدم إسناد أي مباراة قادمة لغزل المحلة إليه.

2 – إعادة المباراة ضد النادي الأهلي، نظرًا لوقوع مخالفات جسيمة في تطبيق قانون كرة القدم.

ونهيب بسيادتكم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إرساء العدالة بين فرق الدوري، والنهوض بمسؤوليتكم تجاه أطراف المنظومة، فقد بلَغَ السَّيلُ الزُّبى وطفَحَ الكيل.

ويرى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن ما يحدث ليس فقط ظُلمًا لنتائج وسير النادي في طريقه الصحيح، ولكن الأخطر هو زرع الكراهية والحقد داخل نفوس الجماهير تجاه الأندية التي تأخذ حقوقًا ليست لها، وهذا يُعدُّ هدمًا للهدف الرئيسي للمنظومة الرياضية، كما أنه يؤدِّي إلى ضرب استقرار المجتمع، وإثارة الفتن بين فئاته المختلفة.

وقد رتَّبنا أنفسنا في هذه المرة إن لم يكن هناك وقفة حاسمة، فسنقوم باتخاذ قرارات، من شأنها:

1 – مقاطعة جميع المسابقات الخاضعة لإشرافكم (الدوري وكأس الرابطة).

2 – تجميع كل الأخطاء والمواقف التي لم نأخذ حقَّنا فيها، وإرسالها مرفقة بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مع احتفاظ مجلس الإدارة بحقه كاملًا في اتخاذ ما يراه من إجراءات تصعيدية أخرى، يرى فيها حفظًا لحقوقه المشروعة.

وتفضَّلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م/ علي حسن العباسي

وفي سياق متصل، فإن المجلس يندِّد بالممارسات التي يقوم بها بعض الإعلاميين، من خلال الاستوديوهات التحليلية التي تعقب المباريات، وكذلك معلِّقي بعض المباريات، وذلك لمواقفهم المتحيزة على طول الخط ضد نادينا، وكذلك عدم إرسائهم مبدأ الحياد، المفترض وجوده لدى الإعلاميين الذين يعملون في القنوات العامة المختلفة.