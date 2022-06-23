من هو هداف الدوري المصري "حتى الآن"؟

سجل البديل سيف الدين الجزيري هدفين ليقود الزمالك لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على البنك الأهلي والتمسك بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وسجل محمد شريف هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز الأهلي 2-1 على غزل المحلة ويواصل الاقتراب من القمة.

وعاد الجزيري للمشاركة بعد غياب لعدة أسابيع وأدرك التعادل بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ72 بعد ست دقائق تقريبا من نزوله الملعب ليلغي تقدم البنك الأهلي من ركلة جزاء نفذها عاصم صلاح في الدقيقة الـ55.

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وتابع مهاجم تونس تمريرة البديل الآخر يوسف أسامة نبيه بعد جهد فردي مميز ليسدد في المرمى الخالي قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

ورفع الزمالك، الذي تعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في قمة المسابقة يوم الأحد، رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي فاز 3-صفر على الشرقية للدخان اليوم.

ويبقى البنك الأهلي في المركز السابع ولديه 30 نقطة.

وسجل رمضان صبحي هدفين في فوز بيراميدز على الشرقية للدخان القابع بالمركز الأخير.

منح إسلام عيسى التقدم لبيراميدز بتسديدة مذهلة في الدقيقة الـ20 بعد تمريرة أحمد فتحي.

وضاعف صبحي التقدم من متابعة لتسديدته التي ارتدت من مدافع قبل نهاية الشوط الأول، وأكمل الانتصار في اللحظات الأخيرة من اللقاء من متابعة لتمريرة أحمد توفيق العرضية.

* لدغة شريف

أفلت الأهلي من فخ التعادل مع غزل المحلة بفضل هدف المهاجم شريف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويظل الأهلي في المركز الثالث ولديه 44 نقطة لكن تتبقى له ثلاث مباريات.

منح محمد مجدي (قفشة) التقدم للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ12 بعد تعرض شريف لعرقلة.

وأخفق الأهلي في مضاعفة التقدم بعد أن منع إطار المرمى فرصًا لبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة.

واستغل المحلة هجمة مرتدة وكرة مقطوعة من عمرو السولية أنهاها حميد ماو بتسديدة رائعة في شباك محمد الشناوي بالدقيقة الـ58.

وانتزع شريف الفوز المتأخر حين حول تمريرة الصاعد زياد طارق إلى الشباك بمهارة رائعة.

ويحتل المحلة، الذي طرد لاعبه أحمد الشيخ قبل صفارة النهاية، المركز الـ11 بالمسابقة.

ومع اشتعال صراع صدارة ترتيب المسابقة، ارتفعت حدة صراع ترتيب الهدافين أيضا خاصة مع دخول أكثر من لاعب في المنافسة خلال الأسابيع الأخيرة.

وما زال أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري، لكن وسط منافسة قوية للغاية من نجوم آخرين.

ترتيب هدافي الدوري المصري..

أحمد سيد زيزو.. 11 هدفًا.

مابولولو ..10 أهداف.

مروان حمدي.. 10 أهداف.

جون إيبوكا.. 9 أهداف.

أحمد رفعت.. 8 أهداف.

عبد الكبير الوادي.. 8 أهداف.

محمد شريف.. 7 أهداف.

أشرف بن شرقي.. 7 أهداف.

محمد هلال.. 7 أهداف.

مصطفى شلبي.. 7 أهداف.

خالد قمر..7 أهداف.

محمد مجدي أفشة.. 6 أهداف.

علي معلول.. 6 أهداف.

عمر السعيد.. 6 أهداف.

أحمد عاطف..6 أهداف.

أيمن الصفاقسي.. 6 أهداف.

إبراهيم عادل.. 6 أهداف.

ناصر منسي.. 6 أهداف.

أمادو نياس.. 6 أهداف.

بيرسي تاو.. 5 أهداف.

محمود وادي.. 5 أهداف.

محمد الشامي.. 5 أهداف.

عبده يحي.. 5 أهداف.