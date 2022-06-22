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رياضة

هدف مباراة الأهلي وغزل المحلة.. أفشة يتقدم من ركلة جزاء
تاريخ النشر: 22 يونيو 2022 20:03 GMT
تاريخ التحديث: 22 يونيو 2022 20:20 GMT

هدف مباراة الأهلي وغزل المحلة.. أفشة يتقدم من ركلة جزاء

تقدَّم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بالهدف الأول لفريقه في شباك غزل المحلة خلال المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، على

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدَّم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بالهدف الأول لفريقه في شباك غزل المحلة خلال المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، على استاد ”الأهلي وي السلام“.

واحتسب الحكم عبد العزيز السيد ضربة جزاء للأهلي بعد تدخل خالد سامي لاعب المحلة على محمد شريف لاعب الأهلي.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 12 من ركلة جزاء بعدما وضع الكرة وسط المرمى لحارس غزل المحلة.

ويواجه الأهلي نظيره غزل ‏المحلة، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري المصري.

‏وخاض الأهلي 18 مباراة في الدوري حتى الآن، ويمتلك في رصيده 41 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي في 12 مباراة، وتعادل في 5، ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وسجل 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 14هدفًا.

أما غزل المحلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 10، وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

وفاز الأهلي على غزل المحلة 3-2 في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالمحلة يوم الـ22 من نوفمبر الماضي.

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