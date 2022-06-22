ترتيب الدوري المصري: سيف الدين الجزيري يقود الزمالك لفوز درامي على البنك الأهلي والتمسك بالصدارة

قاد البديل سيف الدين الجزيري نادي الزمالك لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على البنك الأهلي، والتمسك بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وأحرز ”الجزيري“ هدفين بعد أن عاد للمشاركة بعد غياب لعدة أسابيع ليخطف 3 نقاط ثمينة للزمالك تؤمن صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري.

وتقدم البنك الأهلي من ركلة جزاء نفذها عاصم صلاح في الدقيقة 55.

وأدرك سيف الدين الجزيري التعادل للزمالك بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 72 بعد 6 دقائق تقريبًا من نزوله الملعب.

وتابع مهاجم تونس تمريرة البديل الآخر يوسف أسامة نبيه بعد جهد فردي مميز ليسدد في المرمى الخالي قبل 4 دقائق من نهاية المباراة.

”يا ولد يا عاصم يا صلاح“ عاصم صلاح يفتتح أهداف المباراة لصالح البنك الأهلي في شباك الزمالك من ركلة جزاء ⚽️ شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HW pic.twitter.com/2ZfdxhZXkL — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

”المرة دي صعبة عليك يا زنفلي“ سيف الجزيري يسجل هدف التعادل للزمالك بتسديدة صاروخية ⚽️ شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HW pic.twitter.com/BnvfqTIwDU — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

”الزمالك على الدوري مصمم.. على الصدارة مصمم“ مرتدة نموذجية من الزمالك ينهيها سيف الجزيري بالهدف الثاني له وللزمالك ⚽️ شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HW pic.twitter.com/dPLudITQ0B — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

وبهذا الفوز رفع الزمالك، الذي تعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في قمة المسابقة، يوم الأحد، رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي فاز 3-صفر على الشرقية للدخان اليوم.

ويملك الأهلي، الذي يواجه غزل المحلة في وقت لاحق، اليوم، 41 نقطة من 18 مباراة بالمركز الثالث.

ويبقى البنك الأهلي في المركز السابع ولديه 30 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: