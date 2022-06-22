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رياضة

ترتيب الدوري المصري: سيف الدين الجزيري يقود الزمالك لفوز درامي على البنك الأهلي والتمسك بالصدارة
تاريخ النشر: 22 يونيو 2022 19:06 GMT
تاريخ التحديث: 22 يونيو 2022 20:25 GMT

ترتيب الدوري المصري: سيف الدين الجزيري يقود الزمالك لفوز درامي على البنك الأهلي والتمسك بالصدارة

قاد البديل سيف الدين الجزيري نادي الزمالك لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على البنك الأهلي، والتمسك بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء. وأحرز

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قاد البديل سيف الدين الجزيري نادي الزمالك لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على البنك الأهلي، والتمسك بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وأحرز ”الجزيري“ هدفين بعد أن عاد للمشاركة بعد غياب لعدة أسابيع ليخطف 3 نقاط ثمينة للزمالك تؤمن صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري.

وتقدم البنك الأهلي من ركلة جزاء نفذها عاصم صلاح في الدقيقة 55.

وأدرك سيف الدين الجزيري التعادل للزمالك بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 72 بعد 6 دقائق تقريبًا من نزوله الملعب.

وتابع مهاجم تونس تمريرة البديل الآخر يوسف أسامة نبيه بعد جهد فردي مميز ليسدد في المرمى الخالي قبل 4 دقائق من نهاية المباراة.

وبهذا الفوز رفع الزمالك، الذي تعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في قمة المسابقة، يوم الأحد، رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي فاز 3-صفر على الشرقية للدخان اليوم.

ويملك الأهلي، الذي يواجه غزل المحلة في وقت لاحق، اليوم، 41 نقطة من 18 مباراة بالمركز الثالث.

ويبقى البنك الأهلي في المركز السابع ولديه 30 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

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