وليد الفراج ينتقد مرتضى منصور بعد تصريحاته الهجومية ضد سمير عثمان

وجّه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، انتقادًا إلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، بشأن مهاجمة الأخير لسمير عثمان، الخبير التحكيمي والمحلل عبر برنامجه ”أكشن مع وليد“.

وكان مرتضى منصور، وجّه انتقادات قاسية للخبير التحكيمي سمير عثمان، بسبب تأكيده عدم وجود ركلة جزاء للزمالك في مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي، التي انتهت بالتعادل (2-2)، قائلًا ”رسالتي لسمير عثمان إن لم تعتدل (هجيلك، ولو متعدلتش هعرف أعدلك كويس)“.

ونشر وليد الفراج على حسابه الموثق بموقع ”تويتر“ فيديو لانتقادات مرتضى، وعلق عليه قائلا ”لا يليق برئيس ناد كبير أن يتحدث بهذة الطريقة عن شخصية محترمة مثل الكابتن سمير عثمان، خاصة أنه رجل مهذب ومتربي ومن أسرة محترمة ويقدم صورة مشرّفة عن الرياضيين المصريين في أكبر دوري عربي، والأكثر قوة في قارة آسيا وأفريقيا، واللغة المحترمة تكسبك أكثر، الله يصلح الحال“.

لا يليق برئيس ناد كبير أن يتحدث بهذة الطريقة عن شخصية محترمة مثل الكابتن سمير عثمان @Samirosman_ خاصة أنه رجل مهذب ومتربي ومن أسرة محترمة ويقدم صورة مشرّفة عن الرياضيين المصريين في أكبر دوري عربي والأكثر قوة في قارة آسيا وأفريقيا .

اللغة المحترمة تكسبك أكثر .. الله يصلح الحال . pic.twitter.com/DQ0Yr8qKrB — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) June 21, 2022



وتعادل الزمالك مع مضيفه الأهلي بنتيجة 2-2، مساء الأحد الماضي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20 للدوري المصري.

ويصطدم فريق الزمالك بنظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، ولعب 21 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل 3 مرات، وخسر 4 مواجهات.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، حصيلة 21 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وخسر 5 مرات، وتعادل في 9 مواجهات.

بينما يواجه الأهلي نظيره غزل ‏المحلة، على استاد السلام.

‏وخاض الأهلي 18 مباراة في الدوري حتى الآن، ويمتلك في رصيده 41 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي في 12 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وسجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 14هدفًا.

أما غزل المحلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

وفاز الأهلي على غزل المحلة 3-2 في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالمحلة يوم الـ22 من نوفمبر الماضي.