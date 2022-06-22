وكيل محمد صلاح السابق: لهذا فشل انتقاله إلى الزمالك.. ويميل لتشجيع "الأبيض" لكن ليس بالشكل الكبير

كشف تامر يسري، المتخصص في التسويق الرياضي ووكيل الدولي محمد صلاح السابق خلال تواجده بالدوري المصري، عن أسباب فشل انتقال نجم ليفربول الحالي إلى نادي الزمالك.

وقال تامر يسري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”أنا صاحب حادثة الزمالك التاريخية، وما حدث أنه كان مدير التعاقدات بالزمالك وقتها الدكتور عبدالله جورج وهو صديق عزيز وله كل الاحترام، وكان رئيس النادي ممدوح عباس، وفي الجهاز الفني حسن شحاتة ومعه إسماعيل يوسف، وتمت جلسة بيني وبين دكتور عبدالله ومحمد صلاح، وكانت الجلسة في آخر أسبوع من شهر يناير 2012، وكان معروضا على صلاح أن يحصل في الزمالك على 800 ألف جنيه في الموسم ووضعنا شرطا بأن يحصل على حق الخروج للاحتراف لو جاء له عرض قيمته مليون ونصف مليون يورو“.

وأضاف: ”بعدما تمت الجلسة وثاني يوم كان من المفترض أن يتفق مسؤولو الزمالك مع المقاولون العرب، ولكن فوجئنا بالتصريح التاريخي الخاص بممدوح عباس بأن (محمد صلاح يحتاج وقتا لكي ينصهر في بوتقة الفريق)، ولما سألنا فوجئنا أن هذا الرأي الفني كان نابعا من حسن شحاتة، المدير الفني وقتها، و(المعلم) قال لو صلاح جاء سأضطر لرفع قيمة الثنائي محمد إبراهيم وعمر جابر المالية من 400 ألف إلى 800 جنيه، ولهذا أفضل التعاقد مع لاعب جاهز، وكان يريد إسلام عوض، لاعب إنبي، لذلك خرج عباس بهذا التصريح التاريخي“.



وتابع: ”محمد صلاح كلمني وقال لي إن هذه الجلسة كان المفروض أن تكون سرية، وقال لي حرفيا (الناس ديه هتشوف أنا سأصل فين)، وكان وقتها عنده 20 سنة“.

وأردف: ”ثم حدثت حادثة بورسعيد بعدها بوقت قصير والدوري المصري وقف، وكان صلاح نجم المنتخب الأولمبي وكان عندنا عرض من إسبانيول الإسباني ومحمد صلاح كان عنده مباراة مع المنتخب الأولمبي ضد بازل وكانوا بايعين شاكيري وقتها، وتألق أمامهم وسجل هدفين وعلموا بعرض إسبانيول وقرروا الدخول في الصفقة وفازوا بها ومن بعدها صلاح بدأ تاريخ كُتب وما زال يُكتب“.

وبسؤاله هل محمد صلاح زملكاوي أم أهلاوي، شدد وكيله السابق: ”عمره ما خرج وصرح وقال ميوله، ولكنه كان موافقا أن يلعب في الزمالك ويمكن كان فيه ميول ناحية الفريق الأبيض ولكن ليس بالشكل الكبير أو الانتماء الرهيب“.

واحتفل صلاح، نجم ليفربول، مؤخرا بعيد ميلاده الـ30، في ظل مسيرة رائعة لم يحققها لاعب مصري قبله.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، لكن التكهنات بشأن مستقبله بدأت في وسائل الإعلام البريطانية منذ فترة طويلة، بسبب الخلاف مع إدارة النادي حول المقابل المالي لتجديد العقد.

ويريد محمد صلاح أن يتساوى في الأجر مع نجوم الصف الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما بعدما حصد جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الموسم المنصرم، مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم توتنهام، للمرة الثالثة في مسيرته، بينما تتمسك إدارة النادي بسقف الرواتب، وتعرض على اللاعب أن يكون الأعلى أجرًا في قلعة ”آنفيلد“.