حسن شحاتة يوضح تصريحاته عن محمد صلاح (فيديو)

حرص حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، على إيضاح تصريحاته بشأن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب الفراعنة.

وقال شحاتة، مساء الثلاثاء، عبر قناة ”أون تايم سبورتس“: ”يتهمونني أنني قلت إن محمد صلاح لم يقدم شيئا لمنتخب مصر، وهو ما لم يحدث“.

وأضاف: ”قلت في مداخلتي السابقة مع أحد البرامج إن المجاملة هي التي قادتنا للوضع الحالي، وكل ما قلته إنني سمعت أن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، كان عن طريق وكيل لاعبين“.

وتابع: ”قلت أيضا إن محمد صلاح هو نجم نجوم العالم، فكيف أقول في نفس الوقت إنه لم يقدم شيئا لمنتخب مصر؟ لم يحدث أن قلت ما نقل على لساني ضد محمد صلاح هل يمكن أن أكون الوحيد الذي يقول عليه هذا الكلام“.

وشدد المدرب الملقب بـ“المعلم“: ”محمد صلاح يشرفنا في أوروبا وسيواصل تشريفنا فيما هو قادم، وعلينا أن نقف جميعا وراء المنتخب ونشجعه حتى يتمكن من تحقيق ما يتمناه الشعب المصري“.

وكان شحاتة قد قال في تصريحات تلفزيونية سابقة عن صلاح: ”كلنا نعرف أنه نجم من نجوم العالم وليس نجما من نجوم مصر فحسب، فالجوائز التي أخذها والأهداف التي سجلها تعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم“.

وأشار: ”من الناحية الفنية، وعذرا على الكلمة، لكن محمد صلاح لم يقدم شيئا (مع المنتخب)، كان يجب أن يقدم أفضل من ذلك بكثير وهو نجم نجوم العالم يجب أن يقدم أكثر من ذلك بكثير عندما يلعب مع منتخب بلاده“.

وكان قد تعرض اللاعب المصري لانتقادات لاذعة خلال مشاركته مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا خصوصا في مباريات الدور الأول إلى جانب مباراتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم 2022.

وينتهي العقد الحالي للنجم المصري مع ليفربول في صيف 2023، مع عدم وجود اتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

وحاولت إدارة ليفربول التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بشأن تجديد عقده، على مدار الأشهر الماضية، ولكن دون جدوى بسبب الاختلاف حول الراتب المالي.

ويطالب محمد صلاح براتب أسبوعي يقترب من 400 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يرفضه ليفربول بسبب سقف الرواتب بالنادي.