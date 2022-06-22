محمد أبو جبل حارس الزمالك يرفض عرضا من النادي الأهلي المصري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ”ميدو“، عبر برنامجه، مساء الثلاثاء، عن تواصله مع مصطفى أبو جبل، شقيق ووكيل أعمال محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، الذي كشف عن تلقي اللاعب عرضا بالفعل للانتقال للنادي الأهلي، لكن تم رفضه.

وقال ميدو نقلا عن شقيق أبو جبل: ”كنا قريبين جدا من تجديد العقد في الزمالك رغم أنه لم يعرض عليه أي رقم من قبل مسؤولي النادي، ولكن ما حدث من اتهام الحارس بالهروب من القمة أثار غضب أبو جبل“.

وأضاف: ”أبو جبل كان في عيادة الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، وكان بصحبتهم أيمن طاهر وهما شاهدان على هذا الحديث والحارس يعاني من إصابة بتمزق من 4 إلى 6 مليمتر“.

وتابع: ”أبو جبل امتلك عرضين من السعودية في الفترة الماضية، لكنه لم يوقع لأي نادِ وكان يرغب في الاستمرار داخل الزمالك لأن الزمالك هو من أوصله إلى منتخب مصر“.

وشدد: ”بالفعل كان هناك عرض من الأهلي منذ أيام، لكن الحارس لا يرغب في خسارة جماهير الزمالك، كما أن جماهير الأهلي لن تتقبل وجود أبو جبل داخل النادي، لذلك تم رفض العرض وإغلاق ذلك الملف“.

وعن إمكانية تجديد عقده مع الزمالك، قال شقيق حارس الفريق الأبيض: ”لو الزمالك فاوضه مرة أخرى سيقوم بالتوقيع لأنه يرغب في الاستمرار داخل نادي الزمالك“.

من جانبه، قال الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة ”أون تايم سبورتس“: ”مرتضى منصور أعلن رسميا أنه سيتعاقد مع حارسي مرمى فهذا معناه أن محمد أبو جبل لن يكون معه الموسم المقبل، وكل الناس بتقول إن أبو جبل سينتقل للأهلي، ولكن هذا غير صحيح حارس الزمالك لن ينتقل إلى الأهلي“.

وأضاف: ”فيه احتمالات إن الشناوي يرحل عن الأهلي لأنه يمتلك عرضا كبيرا من دوري عربي، وأبو جبل أيضا قد يرحل عن الزمالك، وقد يتجاور الثنائي في هذا الدوري العربي، وأؤكد أن أبو جبل لن ينتقل للأهلي“.

وأوضح سيف زاهر: ”أبو جبل أرسل لنا تقارير وإشاعات تفيد بإصابته، وأكد أنه أرسل تلك التقارير لطبيب الفريق محمد أسامة، وبدوري تواصلت مع محمد أسامة وأكد لي أن الأشعة تفيد بوجود إصابة لكن الحارس لعب مع الفريق والمنتخب وهو مُصاب بهذه الإصابة“.

وأشار: ”فيريرا وجهة نظره أن أبو جبل كان احتياطيًا للشناوي مع منتخب مصر، لكن مع الزمالك وفي مباراة مهمة أمام الأهلي طلبت منك أن تأتي احتياطيًا لكنه رفض أن يجلس على الدكة“.

وتابع: ”فيريرا عنده حسابات مختلفة وتجنب أبو جبل وأخرجه من حساباته، وأبلغ إدارة النادي أن أبوجبل ليس معه، كما أن مرتضى منصور أعلن أنه سيتعاقد مع حارسي مرمى وهذا يعني أن أبو جبل سيرحل في الموسم المُقبل“.

💥💥😧الشناوي وأبوجبل واحتمالات اللعب في دوري واحد بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك 👇👇#ملعب_ONTime pic.twitter.com/L6s7O9D42y — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 21, 2022

وتعادل الزمالك مع مضيفه الأهلي بنتيجة 2-2 مساء اليوم الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 للدوري المصري.

ويصطدم فريق الزمالك بنظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، ولعب 21 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل 3 مرات، وخسر 4 مواجهات.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، حصيلة 21 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وخسر 5 مرات، وتعادل في 9 مواجهات.