مناوشات بين أحمد الطيب وشوبير على مواقع التواصل الاجتماعي

نشبت مشادات كلامية بين المعلق الرياضي أحمد الطيب، والإعلامي أحمد شوبير، عل مواع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد هدنة مؤقتة بين الطرفين، عقب الاشتباك بالأيدي على الهواء مباشرة.

وتحدث شوبير خلال تقديمة لبرنامجه التليفزيوني على قناة ”أون تايم سبورتس“ على أحد الأشخاص واصفًا إياه بـ“الهلفوت“ وأنه يثير الفتنة والتعصب بين الجماهير، في إشارة إلى أحمد الطيب حيث وصفه ”شوبير“ قبل ذلك بـ“الهلفوت“.

ولم يكتف شوبير بذلك بل كتب عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ تصريحات فسرها المتابعون على أنها تقصد ”أحمد الطيب“ وقال: “ من سنين كتير فاتت طلب مني الصديق العزيز علي سعيد الكعبي وكان وقتها رئيسا لقناة ابوظبي الرياضية طلب ترشيح 2 معلقين للعمل بالقناة وبالفعل رشحت له دمث الاخلاق المحترم علي محمد علي ومعه معلق آخر ولكن حدث ان تعاقد الزميل العزيز علي محمد علي مع قناة الجزيرة الرياضية وبدأ رحلة التألق“.

وأضاف: “ فاكتفي الصديق علي الكعبي بالمعلق الآخر ولكن لم تمر سوى عدة أشهر حتى فوجئت به وهو يصرخ في التليفون من الشكوى من هذا المعلق وتصرفاته وما يفعله ضده هو شخصيا هناك وأبدي استياءه الشديد لسوء اختياري حيث سبب له متاعب بالجملة بالمؤامرات عليه هو شخصيا رغم فضله عليه !!!؟؟؟“.

ورد أحمد الطيب على هذه التصريحات عبر حسابه الرسمي بوقع تويتر، بفيديو شهير لخطأ أحمد شوبير الذي تسبب في خروج مصر من مونديال 1990 بإيطاليا.

وقال الطيب تعليقًا على الفيديو: ”وأتارينى ماسك الهواء بإيديّا)“.

وأضاف: ”أحمد شوبير حارس مصر في كاس العالم 1990 كان احد أهم أسباب الخروج المبكر بسبب عدم التقدير المناسب لتوقيت (التيك أوف) تركيز ضعيف ارتقاء ضعيف – يا لطيف يا لطيف مقطع ( و اتارينى ماسك الهواء. بإيديّا.)- سيبقى مرتبط بإخفاق شوبير على مر التاريخ“.

( و أتارينى ماسك الهواء بإيديّا). أحمد شوبير حارس مصر فى كاس العالم 1990 كان احد أهم أسباب الخروج المبكر بسبب عدم التقدير المناسب لتوقيت (التيك أوف ) تركيز ضعيف ارتقاء ضعيف – يا لطيف يا لطيف مقطع ( و اتارينى ماسك الهواء. بإيديّا.)- سيبقى مرتبط بإخفاق شوبير على مر التاريخ pic.twitter.com/zeWX3iADiB — Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888) June 21, 2022

وأثار هذا التعليق غضب شوبير ليرد عبر صفحه الموثقة بموقع تويتر قائلا: ”تاني يا هلفوت““.

تاني ياهلفوووت😅😅😅 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 21, 2022

يذكر أنه في 26 مايو 2016، أثار إشادة وتشجيع أحمد الطيب لنادي الزمالك، خلال تعليقه على مباراة الفريق الأبيض مع إنبي، غضب أحمد شوبير، وقال ”لماذا أدخل المُعلق الطيب اسم عمرو دياب ومحمد منير في التعليق على مباراة كرة قدم؟“.

وقررت قناة نايل سبورت، إيقاف شوبير والطيب لنهاية الموسم، لخروجهما عن القواعد المهنية.

واستضاف وائل الإبراشي الإعلامي أحمد شوبير، والمعلق الرياضي أحمد الطيب، في حلقة مثيرة، بعد هذا الإيقاف ووقع تشابك بالأيدي بين على الهواء مباشرة في برنامج ”العاشرة مساء“.