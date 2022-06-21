مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد أحد مشجعي الأهلي وجّه سبابا ضد شيكابالا (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تقدمه ببلاغات رسمية ضد أحد مشجعي النادي الأهلي، قام بتوجيه عبارات سباب تجاه محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، نجم وقائد الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر حسابه على منصة ”يوتيوب“، اليوم الثلاثاء، وكان برفقته شيكابالا: ”لاعبو الزمالك منحوا درسا في الرجولة وإرادة النصر وكيف نحن عندنا لاعب هارب وآخر موقوف وهو محمود علاء، ومصابين مثل المثلوثي وأحمد فتوح، وحمدي الونش كان مصابا وسيف الجزيري لا يلعب ومحمد أبوجبل أيضا لا يلعب، حوالي 9 لاعبين بعيدين، والحكام الأجانب للأسف قادمين عن طريق رابطة الأندية التي يرأسها أحمد دياب، ورجالتنا لهم ركلة جزاء صحيحة، وأقول لسمير عثمان الذي ينكر الركلة، إذا لم تعتدل سنعدلك، والدنيا كلها قالت إن الكرة ركلة جزاء“.

وأضاف مرتضى منصور: ”أعجبني الروح العالية بين اللاعبين والجمهوريين رائعين، ولما الجمهور يكونوا ملتزمين فلا نحتاج شيء آخر، وهديتي للاعبين إنهم يكونوا أعضاء في نادي الزمالك“.

وتابع: ”تقدم ببلاغ لأمن الدولة ورئاسة الجمهورية والمشجع اسمه (محمد عرفة)، وهذا الولد من مباراة السوبر المصري يسبنا ويقل أدبه، وأرسلت صوره مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، لكل الجهات وقل أدبه على محمود عبدالرازق (شيكابالا) وعبدالله جمعة، وبلغت كل أجهزة الدولة السيادية وسنرى مين حامي هؤلاء البلطجية، وأقول لشيكابالا لا تحزن لما تأتي لك المسبة من السفهاء، وعايزين نعرف هذا الشخص محمي من مين؟“.

وأردف: ”جمهور الزمالك واعٍ ومحترم، ونحن لسنا سعداء بالتعادل، ولكن سعداء لأن الفريق استطاع أن يقلب المباراة بمجرد مشاركتك (شيكابالا) فيها، وبتغييرات المدير الفني المحترم، وفي نفس الوقت كان بإمكاننا أن نفوز بـ4 و5 أهداف“.

وأكمل: ”أنتم أديتم مباراة جعلت المحترمين المنتمين للأهلي قبل الزمالك يقولون عنكم فريق محترم، وعندما تم خلط جيل قديم مثل شيكابالا ومحمد عبد الشافي، بالجيل الوسط مثل إمام عاشور وزيزو، بالجيل الجديد مثل سيف جعفر ونيمار، ظهر مُنتج محترم“.

تصريحات شيكابالا

من جانبه، قال شيكابالا موجها كلامه لمرتضى منصور: ”نشكرك لجلوسك معنا في الغرفة وطلبت مننا الروح، والناس صفقت لنا على الأداء، وشرف لنا نكون أعضاء في النادي ونعدكم أن نجلب الفوز في المباريات المقبلة، وأبلغتك عن الشخص الذي يقوم بمهاجمتي وأكدت لي تقديم بلاغات ضده“.

وكان تم تداول فيديو لأحد مشجعي الأهلي يعرف باسم ”أبو جمولي“ ونشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجّه سبابا وألفاظا نابية تجاه قائد الزمالك.

وسيطر التعادل الإيجابي (2-2) على القمة الـ124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وحافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع الأهلي، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقى الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.