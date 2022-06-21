كواليس وأسباب خلافات حسام غالي وسيد عبد الحفيظ في النادي الأهلي المصري

ترددت أنباء داخل أروقة النادي الأهلي المصري حول وجود خلافات حادة بين حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول.

ورحل عن تدريب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بعد اتفاق مع إدارة القلعة الحمراء، وتولى المهمة سامي قمصان مساعد موسيماني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وقرر الأهلي تجديد الثقة في سيد عبد الحفيظ بعد رحيل موسيماني، ولكن الأنباء الواردة عن القلعة الحمراء تؤكد أن مستقبل عبد الحفيظ بات على المحك.

وقال مصدر مسؤول داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن الخلاف بين حسام غالي وعبد الحفيظ ليس وليد الفترة الحالية بل هناك رواسب قديمة بين الثنائي منذ أن كان حسام غالي لاعبا في صفوف الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن هناك خلافا بالفعل بين غالي وعبد الحفيظ، وتحفظات من جانب عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء على بعض الأمور الإدارية الخاصة بالفريق الأول، ونقلها غالي بالفعل إلى رئيس النادي محمود الخطيب وأيضا رئيس شركة الكرة رجل الأعمال ياسين منصور.

وأكد المصدر الذي رفض نشر اسمه أن غالي تحفظ على عدم قيام عبد الحفيظ بدوره الإداري في نقل ما يحدث في تدريبات الفريق خلال عهد المدرب السابق موسيماني، وعدم تطبيق بعض التدريبات التخصصية، وكثرة منح اللاعبين الراحة بخلاف عدم تفاعله بشكل جيد مع استياء بعض اللاعبين من طريقة موسيماني، بجانب كثرة اعتراضاته على التحكيم، وتلقيه البطاقة الحمراء في أكثر من مباراة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي اتخذت قرارا بتقليل الظهور الإعلامي لمدير الكرة في الفترة الحالية، وهو سر اختفاء عبد الحفيظ وعدم ظهوره إعلاميا عقب رحيل موسيماني عن منصبه.

وتنتظر إدارة الأهلي تقريرا شاملا من حسام غالي بجانب استطلاع رأي لجنة التخطيط لتقييم عمل سيد عبد الحفيظ والاعتماد عليه في الفترة المقبلة كمدير للكرة مع الجهاز الفني الجديد، أو توجيه الشكر له والاستعانة بعنصر آخر في هذا المنصب.

ويشغل سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي منذ العام 2011 حين تولى المهمة مع المدرب المؤقت عبد العزيز عبد الشافي ”زيزو“ بعد استقالة حسام البدري ثم واصل العمل مع البرتغالي مانويل جوزيه ثم حسام البدري ثم محمد يوسف.

ورحل عبد الحفيظ العام 2014 عن منصبه وتولى المهمة وائل جمعة بدلاً منه قبل عودته مرة أخرى مع المدرب المؤقت فتحي مبروك ثم البرتغالي جوزيه بيسيرو ثم عبد العزيز عبد الشافي والهولندي مارتن يول وحسام البدري.

ورحل عبد الحفيظ مرة أخرى العام 2018 تاركا منصبه لمحمد يوسف الذي جمع بين منصب المدرب العام ومدير الكرة، ثم عاد عبد الحفيظ مرة أخرى وحتى الآن إلى منصب مدير الكرة.