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رياضة

موسيماني يرد على حسن شحاتة بعد إشادته بمسيرته مع الأهلي
تاريخ النشر: 20 يونيو 2022 12:51 GMT
تاريخ التحديث: 20 يونيو 2022 13:30 GMT

موسيماني يرد على حسن شحاتة بعد إشادته بمسيرته مع الأهلي

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، الرد على الإشادة التي تلقاها من مدرب منتخب مصر الأسبق، حسن شحاتة، خلال تصريحات

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، الرد على الإشادة التي تلقاها من مدرب منتخب مصر الأسبق، حسن شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، يوم الأحد.

وقال موسيماني عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الإثنين: ”المدرب الأسطوري الذي هيمن على كأس أمم أفريقيا، حسن شحاتة، أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر“.

وأضاف: ”أمضينا عدة أيام معا في المغرب خلال الدورة التدريبية للاتحاد الأفريقي، وعلى العشاء أخبرتني أن أحاول العمل في مصر وكان من الشرف لي الاستماع لتلك الرحلة الرائعة“.

وكان حسن شحاتة، قد قال في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس: ”كان الله في عون سامي قمصان، وجود موسيماني بعد ما فعله في الفترة الأخيرة مثل ابتعاده عن الفريق وتواجده في المغرب كان صعبا، هذه أمور لم تعطه الأحقية في الاستمرار مع النادي الأهلي، رغم أني أعتبره من المدربين الكبار“.

وشدد: ”كان معي في دورة بالمغرب قبل بضع أعوام، كنت أنا المصري الوحيد وكان هو الوحيد من جنوب أفريقيا أيضا، حين ذهبت إلى هذه الدورة، الغالبية العظمى من الدارسين كانوا من المغاربة، والمحاضرين من الإنجليز، وقيل هناك أن حسن شحاتة ليس بحاجة للحصول على هذه الدورة، ولكني أعتبرها مفيدة وتعرفت خلالها على مدربين رائعين“.

وتابع: ”موسيماني قدم عملا رائعا، ولكن الأموال التي عرضت عليه من قطر جعلته يفكر كثيرا ويشاور عقله، وهذا كلفه الكثير“.

وكان موسيماني قد تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الأفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الأفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لموسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

أما حسن شحاتة فهو المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر والذي حصد لقب أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وسبق لحسن شحاتة قيادة المقاولون العرب لحصد كأس مصر على حساب الأهلي قبل أن يحقق السوبر على حساب السوبر المصري.

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