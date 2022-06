موسيماني يرد على حسن شحاتة بعد إشادته بمسيرته مع الأهلي

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، الرد على الإشادة التي تلقاها من مدرب منتخب مصر الأسبق، حسن شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، يوم الأحد.

وقال موسيماني عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الإثنين: ”المدرب الأسطوري الذي هيمن على كأس أمم أفريقيا، حسن شحاتة، أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر“.

وأضاف: ”أمضينا عدة أيام معا في المغرب خلال الدورة التدريبية للاتحاد الأفريقي، وعلى العشاء أخبرتني أن أحاول العمل في مصر وكان من الشرف لي الاستماع لتلك الرحلة الرائعة“.

وكان حسن شحاتة، قد قال في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس: ”كان الله في عون سامي قمصان، وجود موسيماني بعد ما فعله في الفترة الأخيرة مثل ابتعاده عن الفريق وتواجده في المغرب كان صعبا، هذه أمور لم تعطه الأحقية في الاستمرار مع النادي الأهلي، رغم أني أعتبره من المدربين الكبار“.

وشدد: ”كان معي في دورة بالمغرب قبل بضع أعوام، كنت أنا المصري الوحيد وكان هو الوحيد من جنوب أفريقيا أيضا، حين ذهبت إلى هذه الدورة، الغالبية العظمى من الدارسين كانوا من المغاربة، والمحاضرين من الإنجليز، وقيل هناك أن حسن شحاتة ليس بحاجة للحصول على هذه الدورة، ولكني أعتبرها مفيدة وتعرفت خلالها على مدربين رائعين“.

وتابع: ”موسيماني قدم عملا رائعا، ولكن الأموال التي عرضت عليه من قطر جعلته يفكر كثيرا ويشاور عقله، وهذا كلفه الكثير“.

The Legendary Coach who conquered AFCON. You are one of the reasons that made me come to Egypt. We spent many days together in Morocco (CAF Pro Licence), and at dinner you kept telling me to try and work in https://t.co/FCPA1ApC4y was an honour to listen to that amazing journey. https://t.co/9ej6175Vm9

