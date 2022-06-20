شيكابالا: عقليتي اختلفت عن السابق.. إحنا بنكسب بعرقنا وليس لدينا أي مساعدات أخرى (فيديو)

تحدث محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد ونجم نادي الزمالك، عن مباراة القمة أمام الأهلي التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: ”أوجه الشكر لمجلس الإدارة لأنهم وفروا لنا مستحقات مادية قبل المباراة، مرتضى منصور تحدث معنا وأعطى لنا دفعة، وكلمة السر هي جمهور الزمالك، أشكرهم“.

وأضاف: ”رغم الظروف التي نعيشها، لكننا كنا نريد الخروج بالثلاث نقاط أمام الأهلي ولكن لم ننجح، هذا الفريق الذي حصد الدوري في الموسم الماضي، أطلب من جماهير الزمالك على كل الصفحات أن يدعموا الفريق حتى آخر مباراة في الموسم، لأن الانتقادات لن تنفع الآن“.

وتابع: ”نعرف أننا في فترة من الفترات كان لدينا تقصير، ولكن اللاعبين المتواجدين هم من حصدوا لقب الدوري الموسم الماضي، وعلى جماهير الزمالك الصبر. نريد أن نكون كلنا واحدا، نحن متصدرون للدوري وسنخوض نهائي الكأس، لا نريد أن نهدر أي شيء“.

وأردف: ”عائد من إصابة طويلة وأجهز نفسي وأجتهد لكي أتواجد في أي وقت يحتاجني الفريق، وفيريرا منذ قدومه قال لي يا شيكابالا أنا محتاجك في أي مباراة تنزل تقلب لي المباراة، وعقليتي اختلفت عن السابق“.



وشدد ”في المعسكر، كنت أجلس أنا وأمير مرتضى منصور وقلت له لأول مرة ندخل مباراة القمة ولا يوجد لدينا مشاكل إلا في كرة القدم، كما أن اللاعبين الصاعدين كانوا رجالًا وتحملوا المسؤولية، سيد نيمار كان يشارك في غير مركزه“.

وواصل: ”لو كان عندنا شوية حظ أمس لكانت كرة إمام عاشور دخلت المرمى، وسنبني على نقطة مباراة القمة للمباريات المقبلة“.

وتطرق شيكابالا للحديث عن لقطتيه مع أليو ديانج، نجم الأهلي، وتبادله قميصه معه، وتحيته لمصطفى شوبير، حارس الأهلي، وأشار: ”في الملعب كلاعبين إحنا إخوات، أول مباراة قمة لا يوجد تجاوزات بين الجماهير وطالما ميش تجاوزات في المدرجات فلن يكون هناك تجاوزات من اللاعبين لذلك المباراة خرجت بهذا الشكل، وترى الجمهورين خارجين سويا من الملعب مفيش مشاكل مباراة وعدت“.



واستطرد: ”قلت لمصطفى شوبير يبتعد عن أي حد يتحدث عنه وهو حارس جيد وموهوب وسنراه قريبا نجم مصر، وسنبني على النقطة التي حصدناها، إحنا نكسب بعرقنا وليس لدينا أي مساعدات أخرى غير جماهيرنا ومجلس الإدارة وليس لدينا أي طريقة نكسب بها غير كده“.

ووجه شيكابالا رسالة للاعبين المنتظر تجديدهم خلال الفترة المقبلة: ”هم يرون مدى حب جماهير الزمالك لهم وباب الزمالك مفتوح، مرتضى منصور لا يمانع في أي شيء، وقلت لأشرف بن شرقي جمهور الزمالك يحبك ونحن أيضا، وأنت أعطيت جماهير الزمالك الكثير، وهو يعلم أن جمهور الزمالك يحبه حتى لو لم يستمر معنا“.

واختتم: ”أقول للناشئين حتى الآن لم تفعلوا أي شيء، ويجب أن تتعلموا من اللاعبين الكبار“.

واحتفظ الزمالك حامل اللقب بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في مباراة قمة، يوم الأحد.

وتقدم محمد شريف بهدف للأهلي في الدقيقة 12، وأدرك أشرف بن شرقي التعادل للزمالك بضربة رأس في الدقيقة 68 عقب تمريرة من البديل محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي أضاف هدفا بعد ثماني دقائق.

لكن في الدقيقة 80 تعادل البديل صلاح محسن للأهلي الذي خاض المباراة بقيادة المدرب المؤقت سامي قمصان بعد رحيل المدرب صاحب الألقاب العديدة بيتسو موسيماني.

وكاد إمام عاشور ينتزع للزمالك الفوز في مباراة أقيمت أمام عدد محدود من المشجعين في ظل السماح بحضور خمسة آلاف شخص فقط، لكنه سدد في العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد الزمالك 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة ويحتل المركز الثالث، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.