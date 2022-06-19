أمير مرتضى منصور: بعض اللاعبين المنتهية عقودهم هربوا من مباراة القمة

فجّر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك مفاجأة، بتهرب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من مباراة الأهلي، التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي.

واحتفظ الزمالك حامل اللقب بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في مباراة قمة اليوم الأحد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: ”يوجد أحد اللاعبين المنتهية عقودهم هرب من المباراة، الجمهور يعرفه جيدًا“.

وأضاف: ”سنتعامل مع هذا اللاعب بتجاهل.. زي ما عملتها هنعمل غيره“.

واستكمل: “ الناس ذكية وعارفة كل حاجة .. لاعبين تتهرب والنادي عنده حسن نوايا.. انظر للأجانب مثل بن شرقي وأوناجم بيلعبوا لأخر لحظة رغم إن عقودهم ستنتهي بنهاية الموسم“.

وواصل: ”إحنا حطينا نظام وماشيين فيه اللي مش هيقف مع الزمالك في الظروف الصعبة مش هنتكلم عليه ولا هنسلمه للجمهور“.

وتداول رواد مواقع التواصل أن أمير مرتضى يقصد حارس المرمى محمد أبوبل، والذي رفض الدخول في معسكر الفريق بحجة إصابته في العضلة الضامة.

أشرف بن شرقي يعترض على فيريرا بعد استبداله https://t.co/fBaKGdJple pic.twitter.com/SYU7DAcNBC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 19, 2022

وبسؤاله عن طارق حامد قال: ”فيريرا سألني عن طارق حامد وهو واخد إذن سفر لمدة أسبوع وهو متغيب بقاله 50 يوم.. لا أعرف لماذا تغيب كل هذه المدة“.

وأضاف: ”.لو طارق مكنش خد إنذار في مباراة إنبي كان هيقدر يطلب إجازة؟ الزمالك لو له حق من اللاعب هناخده .. والمشكلة هتبقى فنية مع فيريرا“.

واحتفظ الزمالك حامل اللقب بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في مباراة قمة اليوم الأحد.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف، وعدل أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك في الدقيقة 68، وتقدم محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ للزمالك في الدقيقة 76.

لكن في الدقيقة 80 تعادل البديل صلاح محسن للأهلي الذي خاض المباراة بقيادة المدرب المؤقت سامي قمصان بعد رحيل المدرب صاحب الألقاب العديدة بيتسو موسيماني.

وأصبح رصيد الزمالك 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة ويحتل المركز الثالث.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.