بعد أزمة مباراة السوبر.. إمام عاشور يصالح وليد سليمان (صور)

حرص إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، على تصفية الخلاف القديم مع وليد سلمان مهاجم النادي الأهلي، ومصافحته قبل انطلاق مباراة القمة بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحتفظ الزمالك حامل اللقب بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في مباراة قمة، اليوم الأحد.

وذهب إمام عاشور إلى وليد سليمان وصافحه على دكة بدلاء الأهلي، قبل انطلاق المباراة بين الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي، لتصفية الخلاف القديم الذي نشب بين الثنائي في كأس السوبر 2020.

وكان إمام عاشور و وليد سليمان قد تشاجرا من قبل، في مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في الإمارات، العام 2020، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

وخاض إمام عاشور مباراة القمة أمام الأهلي، بشكل أساس، بينما لم يلعب وليد سليمان المباراة وظل على مقاعد البدلاء.

واحتفظ الزمالك حامل اللقب بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في مباراة قمة، اليوم الأحد.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف، وعدّل أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك في الدقيقة 68، وتقدم محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ للزمالك في الدقيقة 76.

لكن في الدقيقة 80 تعادل البديل صلاح محسن للأهلي الذي خاض المباراة بقيادة المدرب المؤقت سامي قمصان بعد رحيل المدرب صاحب الألقاب العديدة بيتسو موسيماني.

وأصبح رصيد الزمالك 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة ويحتل المركز الثالث.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.