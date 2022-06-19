أشرف بن شرقي يعترض على فيريرا بعد استبداله

رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك مصافحة مدربه البرتغالي فيريرا وذلك بعد تغيره أمام الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدوري المصري.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة القمة بين الأهلي وضيفه الزمالك بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد الاهلي “ السلام“ في لقاء مؤجل من الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، خروج أشرف بن شرقي، ونزول يوسف أسامة نبيه، بدلًا منه، لكن المهاجم المغربي اعترض على البرتغالي فيريرا، ولوح بيده اعتراضًا على خروجه من المباراة.

وحاول شيكابالا تهدئة بن شرقي والذي ظهر وهو يوجه بعض الكلمات، ثم خرج ورفض مصافحة مدربه وجلس على دكة البدلاء مباشرة.

واحتفظ الزمالك حامل اللقب بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في مباراة قمة، اليوم الأحد.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف، وعدل أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك في الدقيقة 68، وتقدم محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ للزمالك في الدقيقة 76.

لكن في الدقيقة 80 تعادل البديل صلاح محسن للأهلي الذي خاض المباراة بقيادة المدرب المؤقت سامي قمصان بعد رحيل المدرب صاحب الألقاب العديدة بيتسو موسيماني.

وأصبح رصيد الزمالك 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة ويحتل المركز الثالث.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.