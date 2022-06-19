ترتيب الدوري المصري: تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في مباراة القمة (فيديو)

انتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بتعادل مثير بنتيجة 2/2 اليوم الأحد في قمة الجولة الـ20 من الدوري المصري، على إستاد السلام.

وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ محمد عبدالغني لاعب الزمالك في إبعاد الكرة.

هدف محمد شريف لاعب #الأهلي في مرمى #الزمالك بـ #ديربي_القاهرة #الأهلي_الزمالك .. وتعليق كوميدي من مدحت شلبي "يا نهار أبيض يا حنين يا أبو بطن رجل حنينة"pic.twitter.com/PI6HkiQkeX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 19, 2022

ورفع محمد شريف رصيده إلى 6 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، كما سجل 4 أهداف في رابع مباراة له في مباريات القمة أمام الزمالك.

وأدرك أشرف بنشرقي التعادل للزمالك في الدقيقة 68 مستغلا كرة عرضية من البديل محمود عبدالرازق ”شيكابالا“.

"من مكان شيكابالا" 🗣️ أشرف بن شرقي يسجل هدف التعادل للزمالك في شباك الأهلي بعد عرضية من شيكابالا ⚽️ شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/qlAdKB9K2c برعاية Shell pic.twitter.com/MosT1kZSCs — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022

وارتفع مستوى الإثارة بعدما سجل شيكابالا هدفا للزمالك في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غير أن صلاح محسن سجل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 80 من ضربة رأس.

ورفع هذا التعادل رصيد النادي الأهلي إلى 41 نقطة من 18 مباراة في المركز الثالث، في حين يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 45 نقطة من 20 نقطة.

بعد صناعته للهدف الأول.. شيكابالا يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الأهلي ⚽️ برعاية Hardee's Arabia pic.twitter.com/gkwNrRjQj5 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022

وفي آخر 10 مباريات بين الأهلي والزمالك، في مختلف المسابقات، حقق الأهلي الفوز 6 مرات، وحقق الزمالك الفوز مرة وحيدة ، وتعادل ثلاث مرات، فاز الزمالك في واحدة منها بضربات الترجيح.

وأقيمت المباراة بحضور 5 آلاف مشجع وبصافرة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، وبطاقم تحكيم إسباني بالكامل.

وحقق الأهلي 12 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى خسارة وحيدة الموسم الحالي في الدوري المصري، في حين حقق الزمالك 13 فوزا وتعادل 4 مرات وتلقى 4 خسائر.

وتقابل الأهلي والزمالك 243 مرة في كافة البطولات والمناسبات الودية والرسمية، ويبقى الأهلي الأكثر تفوقا برصيد 105 انتصارات مقابل 58 للزمالك.

وكانت مواجهة اليوم الأحد رقم 124 على صعيد بطولة الدوري المصري، وفاز الأهلي 47 مرة مقابل 27 فوزا للزمالك، بينما فرض التعادل كلمته في 50 مباراة.

وقاد سامي قمصان النادي الأهلي بعد أيام من رحيل بيتسو موسيماني، في حين واجه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، الأهلي 4 مرات، فاز الأهلي مرتين مرات (2/0 و3/2) وفاز الزمالك مرة (2/0)، وتعادلا مرة (2/2).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع غزل المحلة في الدوري المصري يوم الأربعاء، ثم مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2020، في حين من المقرر ان يلعب الزمالك مع البنك الأهلي، ثم سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.