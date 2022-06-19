نور الله ابنة حسني عبد ربه توجه لوالدها انتقادات لاذعة (فيديو)

وجهت الطفلة ”نور الله“ ابنة نجم الكرة السابق حسني عبدربه؛ مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في مصر، هجوما لاذعا على والدها، حيث قالت إنه تسبب في إيذاء نفسي لها وإخوتها.

وخرجت ابنة حسني عبدربه في مقطع فيديو فتحت فيه النار على والدها، وقالت: ”خلاني أكذب كتير، وأذى ولاده“.

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وأضافت: “ أنا مش قادرة أسكت حرام اللي بيحصل فيا ده مهما أتكلم عنه محدش عارف أقول إزاي مؤذي بقوله حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. كان بيتنمر عليا قدام صحابي كان بيقول عليا إني تخينة قدام صحابه، ويضحك عليا“.

وتابعت: ”كان بيدينا 20 ألف جنيه في الشهر.. وضربني بالقلم علشان طلبت 200 جنيه، وظل سنة كاملة لا يصرف علينا ”.

وواصلت: ”كان يقول لي أنا في القاهرة وهو في جزر المالديف وحرضني للكذب على والدتي مرارا وتكرارا“.

وتطرقت ”نورالله“ للحديث عن زوجة حسني عبدربه الثانية ميرنا غيط قائلة: ”مين ميرنا دي؟.. دي هتقشطك وترميك تحت رجلها وفي الآخر هترجع لماما“.

وفي العام 2019، احتفل حسني عبد ربه بعقد قرانه الثاني على ميرنا غيط، ابنة علي غيط نجم الدراويش الأسبق، وأنجب منها طفلة وأسماها فريدة.

يذكر أن حسني عبد ربه بنى مسجدا في العام 2015، كلفه حوالي 2.6 مليون جنيه، وأطلق عليه اسم ابنته ”نور الله“ بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية، ويسع 200 مصلٍّ، بالإضافة إلى تخصيص مكان للسيدات وتحفيظ القرآن للأطفال ضمن المسجد.

ويتولى حسني عبدربه، مهام مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، في الجهاز الفني الذي يقوده حمزة الجمل.