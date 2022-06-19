تشكيل نادي الزمالك ضد الأهلي

استقر جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك بنسبة كبيرة على التشكيلة التي سيواجه بها نظيره الأهلي، في قمة الدوري المصري، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 في المسابقة.

ويجد جوسفالدو فيريرا، أزمة في ظل غياب التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام عن المباراة؛ بسبب الإصابة.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 20.

وفي المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

ويتبقى لفريق الأهلي 3 مباريات مؤجلة أمام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

123 مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري على مدار 73 سنة، حقق الأهلي 47 فوزًا مقابل 27 للزمالك وتعادلا 49 مرة.

ويضع الجهاز الفني في حساباته إمكانية الاعتماد على محمد أوناجم في مركز الظهير الأيمن، أو يوسف إبراهيم ”أوباما“.

🕗 إليكم توقيت بداية مباراة الزمالك و الأهلي من عدة أماكن حول العالم، أخبرونا من أين تشاهدونا الليلة؟ 🌍🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/pSmxZwa8Fd — Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 19, 2022

وينتظر أن يعتمد الزمالك، على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي ”الونش“ – محمد عبدالغني

خط الوسط: محمد أشرف ”روقا“ – إمام عاشور – عبدالله جمعة – سيد عبدالله ”نيمار“- أحمد سيد ”زيزو“ – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ومن المقرر إذاعة مباراة القمة 124، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وسيكون معلق مباراة الأهلي والزمالك، مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت القاهرة، الـ9 بتوقيت مكة المكرمة.