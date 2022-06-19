تشكيل النادي الأهلي ضد الزمالك

يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في القمة 124، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، في لقاء مؤجل من الجولة 20 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صاحب الضيافة المركز الثالث برصيد 40 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أمام الجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي بخلاف لقاء القمة.

وحقق الأهلي 12 انتصارا وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة وحيدة على يد المصري البورسعيدي، وسجل 38 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري واستقبل 12 هدفا وهو أيضا صاحب أقوى دفاع.

ويحتل الزمالك حامل اللقب صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

وحقق الزمالك 14 فوزا وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم على يد الأهلي وسموحة وطلائع الجيش وإنبي.. وسجل الزمالك 34 هدفا واستقبل 20 هدفا.

ويتصدر أحمد سيد ”زيزو“ ترتيب هدافي الزمالك وأيضا الدوري برصيد 11 هدفا، بينما يحتل التونسي علي معلول صدارة هدافي الأهلي برصيد 6 أهداف.

الأهلي والزمالك تواجها من قبل في 242 مباراة في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 105 وانتصر الزمالك في 58.

وتحمل مواجهة الليلة رقم 124 على صعيد بطولة الدوري المصري، وتغلب الأهلي 47 مرة مقابل 27 فوزا للزمالك، بينما فرض التعادل كلمته في 49 مباراة.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 5 نوفمبر الماضي، بفوز الأهلي باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للدوري بنتيجة 5-3، بينما كانت المواجهة الأولى يوم 17 نوفمبر 1922 وانتهت بالتعادل دون أهداف.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي عودة عدد من اللاعبين الدوليين بعد غيابهم طوال الفترة الأخيرة، مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وعلي معلول.

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري https://t.co/C5YnGBzI5y pic.twitter.com/T0g1wsFIaf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 19, 2022

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي ”أفشة“.

الهجوم: محمد شريف وأحمد عبد القادر وحسين الشحات (بيرسي تاو).