الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى ستاد السلام بالقاهرة لمتابعة لقاء ديربي القاهرة الذي يجمع بين الأهلي وضيفه الزمالك المؤجل من الجولة 20 للدوري المصري.

وتقام المباراة بحضور 5 آلاف مشجع وبصافرة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، وبطاقم تحكيم إسباني بالكامل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة القمة المصرية التي تجمع بين الأهلي والزمالك.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب السلام الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مدحت شلبي، وأيضا المعلق حاتم بطيشة.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي صاحب الضيافة المركز الثالث برصيد 40 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أمام الجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي بخلاف لقاء القمة.

وحقق الأهلي 12 انتصارا وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة وحيدة على يد المصري البورسعيدي، وسجل 38 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري واستقبل 12 هدفا وهو أيضا صاحب أقوى دفاع.

ويحتل الزمالك حامل اللقب صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

وحقق الزمالك 14 فوزا وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم على يد الأهلي وسموحة وطلائع الجيش وإنبي.. وسجل الزمالك 34 هدفا واستقبل 20 هدفا.

ويتصدر أحمد سيد ”زيزو“ ترتيب هدافي الزمالك وأيضا الدوري برصيد 11 هدفا، بينما يحتل التونسي علي معلول صدارة هدافي الأهلي برصيد 6 أهداف.

لقاء القمة الناري🔥

الأهلي 🆚 الزمالك

ستاد الأهلي We السلام🏟️

الساعة 8 مساءً ⏱️

شاركنا توقعاتك لنتيجة المباراة!#ONTime_Sports pic.twitter.com/fIBWMTqF2Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 19, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الفريقان 242 مرة في كافة البطولات والمناسبات الودية والرسمية، ويبقى الأهلي الأكثر تفوقا برصيد 105 انتصارات مقابل 58 للزمالك.

وتحمل مواجهة الليلة رقم 124 على صعيد بطولة الدوري المصري، وتغلب الأهلي 47 مرة مقابل 27 فوزا للزمالك، بينما فرض التعادل كلمته في 49 مباراة.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 5 نوفمبر الماضي، بفوز الأهلي باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للدوري بنتيجة 5-3، بينما كانت المواجهة الأولى يوم 17 نوفمبر 1922 وانتهت بالتعادل دون أهداف.

ويعد حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري حاليا، أكثر من لعب مباريات القمة بواقع 34 مباراة، كما أن عبد الكريم صقر هو هداف الديربي التاريخي برصيد 19 هدفا سجلها بقميص الفريقين.

وتقام المباراة للمرة الأولى على ملعب السلام بالقاهرة الذي افتتح العام 2009 لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وعلى الصعيد التكتيكي، يخوض الأهلي مباراة القمة بقيادة مدربه المؤقت سامي قمصان الذي لم يواجه الزمالك من قبل كمدير فني.

وواجه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، الأهلي من قبل 3 مرات في 3 بطولات مختلفة في موسم 2014-2015 فكانت البداية في الدوري وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 ثم فاز الزمالك في نهائي كأس مصر بنفس النتيجة، وتغلب الأهلي في كأس السوبر المصري بنتيجة 3-2.

أسلحة الأهلي

يدخل الأهلي مباراة القمة باحثا عن ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد فالمهمة الأساسية البحث عن الفوز لتقليص فارق النقاط مع الزمالك المتصدر في ظل سعي الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أيضا لمصالحة جماهيره بعدما خسر الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا بخلاف كسب الثقة من جانب مدربه سامي قمصان بعد رحيل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وفرض الأهلي حالة من السرية التامة على تدريباته التي كانت مغلقة على مدار الـ48 ساعة الأخيرة لدرجة عدم إعلان قائمة المباراة كما هو معتاد ليلة اللقاء.

ويغيب عن الأهلي اللاعب محمد عبد المنعم للإصابة بجانب عدم جاهزية حارس المرمى علي لطفي أيضا، وتحيط الشكوك أيضا بجاهزية التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج.

ومن المرجح أن يعتمد سامي قمصان مدرب الأهلي، على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد هاني ويمينا كريم فؤاد ويسارا علي معلول.

ويقود خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وأمامهما محمد مجدي أفشة وعلى الأطراف حسين الشحات أو بيرسي تاو وأحمد عبد القادر مع المهاجم محمد شريف.

وقال محمد عامر، نجم الأهلي السابق، لـ“إرم نيوز“، إن مباراة القمة ستكون صعبة للغاية على الفريقين، خاصة في ظل بعض الغيابات التي تضرب صفوف الأهلي والزمالك.

وأكد أن الأهلي لديه أفضلية في جاهزية أغلب لاعبيه بجانب مهارات وسرعات بعض اللاعبين مثل محمد شريف وعبد القادر، موضحا أن المشاكل الدفاعية ستكون أكبر عقبة أمام الأهلي.

أوراق الزمالك

يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز أيضا من أجل تعزيز صدارته والحصول على دفعة معنوية هائلة، خاصة أن الفوز بهذه المباراة سيكون بست نقاط فعليا نظرا لأن الزمالك يعاني ظروفا صعبة هذا الموسم.

ويغيب عن الزمالك العديد من لاعبيه بداية من الحارس محمد أبوجبل للإصابة بجانب محمود علاء للإيقاف وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد لعدم الجاهزية وسيف الدين الجزيري ورزاق سيسيه لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يعتمد جيسوالدو فيريرا على طريقة 3-4-3 التي قام بتجربتها في الفترة الماضية للتغلب على المشاكل الدفاعية واستغلال الأطراف.

ويعول الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه خط الدفاع بقيادة محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي.

ويقود خط الوسط محمد أشرف ”روقة“ وبجواره إمام عاشور ويمينا محمد طارق ويسارا عبد الله جمعة ويقود الهجوم أشرف بن شرقي وخلفه أحمد سيد ”زيزو“ ويوسف إبراهيم ”أوباما“.

وقال محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، لـ“إرم نيوز“، إن الفريق الأبيض يعاني مشكلات فنية بالجملة ولم يظهر بالمستوى المنتظر مع فيريرا.

وأضاف: ”هناك تأثر واضح بأزمة نهاية العقود مع انتهاء الموسم، والفريق لديه لاعبون صغار السن قد يكون إشراكهم في هذه المباراة بمثابة مغامرة، ولكن في ظل تراجع مستوى بعض النجوم الكبار يبقى الأمر ضرورة“.