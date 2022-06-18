"ما يحدث يدعو للغرابة".. محامي الطالب المصري المتهم بالعنصرية ضد راشفورد يوضح تفاصيل الأزمة (فيديو)

كشف سيد سلامة، محامي الطالب المصري محمد عصام والذي يعيش في الشرقية، المتهم بالعنصرية والتنمر على لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وهي القضية التي تم تفجيرها مؤخرا، عن تفاصيل القضية وكيف بدأت.

وقال سيد سلامة في تصريحات تلفزيونية: ”فوجئنا بتاريخ شهر 2 في 2021 بشكوى مقدمة من وكلاء راشفورد في نيابة أبو حماد، والبلاغ يشتكيه بالتنمر والسب والقذف والعنصرية، النيابة انزعجت من الأمر وحققت فيه تحقيق قضائي وأرسلت للجان المعنية والكل أجمع أنه لم تكن هناك جريمة بالمرة وانتهت النيابة بالحفظ، ولكن تظلموا للنائب العام وانتهى أيضا بالحفظ، ولكن فوجئنا مجددا أن السادة محامين راشفورد أقاموا جنحة مباشرة أمام محكمة أبو حماد، والمحامين اعترضوا على مرافعتي والمحكمة أجلت الدعوى للشهر المقبل“.

وأضاف: ”أعترض على الفنانين والفنانات الذين يطالبوا بالحكم على الطالب، وكيف ذلك والنيابة حفظت الدعوى، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وأنتوا تحكموا على طالب متفوق، وهذا أمر أحزنني وأجد فنانين ينحازوا لراشفورد لطالب مسكين من أسرة فقيرة لم يفعل شيئا بأمر القضاء“.

وشدد المحامي: ”الطالب لم تنمر أو يسئ لراشفورد، وهناك 10 محامين حاصلين على توكيل عام من راشفورد، وجاء لهم عن طريق الاتحاد العالمي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد المصري، الذي تواصل مع السفارة من أجل إتمام إجراءات التقاضي“.

وأردف: ”هذا أمر يدعو للغرابة، هل راشفورد عنده الفراغ الكافي لكي يلاحق كل الناس؟ عندنا محمد صلاح ياما اتشتم منهم في إنجلترا، أحسن لاعب في العالم واللاعب النبيل ياما قالوا عليه كلام ولم يرد إطلاقًا، لأن المصريين معروف عنهم أن لديهم سماحة وإنسانية ويحترمون الشعوب الأجنبية كلها“.

وأشار: ”جايين تلاحقوا المسكين هذا هي أمور أستعجب لها جدا وأعتقد أن الأمر خلفه شيء آخر، لأن لازم يكون لديهم يقين إن الأمر سينتهي لأن النيابة العامة حفظت التحقيق، واللاعب يتم الوقوف ضده وهو لديه امتحانات هذه الأيام، أمر يدعو للغرابة والدهشة ولا أحد يفهم ماذا يحدث خلف كل هذا“.

وأكد المحامي أن ”الطالب عاشق لنادي مانشستر يونايتد منذ كان يبلغ من العمر 13 عامًا، كما أنه من عشاق (راشفورد) اعتبارًا من بداية مشواره مع النادي الإنجليزي“، متسائلًا عن الدليل الذي يثبت تنمر الطالب باللاعب.

واستطرد: ”هناك إصرار شديد من المحامين على حبس الولد ومقاضاته، وتم فحص هاتف الولد على فيسبوك وإنستجرام، والطالب في ذهول ولم يكتب أي شيء ضد اللاعب، ومباحث الإنترنت أكدت هذا الكلام، وأتصور أن هذا الأمر خلفه شركات دعاية لكي يستفادوا ماليا“.