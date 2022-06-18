حسني عبدربه يدعو "طفل قميص الأهلي" لمقابلته في النادي الإسماعيلي

حرص حسني عبدربه، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، على الاعتذار بعد مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله طرد طفل من اختبارات الإسماعيلي بسبب حضوره مرتديا قميص الأهلي.

وشهدت اختبارات الناشئين للنادي الإسماعيلي حضور ناشئ للاختبارات مرتديا قميص النادي الأهلي، وهو الذي رفضه حراس بوابة النادي.

وفوجئ الطفل الصغير أن أمن بوابة نادي الإسماعيلي يمنعه هو ووالده من دخول الاختبارات بسبب قميص الأهلي.

وطلب أمن البوابة من الطفل تغيير قميص الأهلي كشرط لدخوله اختبارات الإسماعيلي وهو ما فعله الطفل.

ولكن حسني عبدربه قال، عبر حسابه على فيسبوك“، يوم السبت: ”أرفض ما حدث للطفل الصغير الذي لا نعلم هل يمتلك غير هذا التيشيرت أم لا، وكان يجب منحه تيشيرت النادي الإسماعيلي واحتضانه، حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة“.

وأضاف: ”أنا أدعو الطفل ووالده لمقابلتي غدا الأحد بالنادي لمنحه تيشيرت النادي الإسماعيلي واختباره من اللجنة في وجودي، نريد أن نصنع الانتماء ونمحي التعصب الذي يعود على النادي بضياع المواهب“.



الانسحاب من الدوري

على صعيد الدوري، هدد النادي الإسماعيلي بالانسحاب من المسابقة في ”حالة عدم اتخاذ قرارات صارمة ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب“.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع المقاولون العرب في افتتاح الجولة 22 من الدوري المصري.

بذلك يفشل الإسماعيلي في الفوز على المقاولون للمباراة السادسة على التوالي، بواقع 3 تعادلات و3 هزائم.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر المؤدي للهبوط بـ 19 نقطة من 21 مباراة، فيما يعلوه المقاولون بفارق الأهداف ونفس عدد النقاط والمباريات في المركز الخامس عشر.