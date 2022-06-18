بعد اعتذار مرتضى منصور.. خالد مرتجي يعلن موقفه من مقاضاة أحمد جمال

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن اتخاذه جميع الإجراءات القانونية، ضد من تجاوز وتطاول في حقه، بعد انتشار عدة تسريبات صوتية مؤخرا تهاجمه.

وكان قد انتشر مقطع صوتي للمذيع أحمد جمال، مقدم برنامج زملكاوي في قناة الزمالك، فيه سب لعضوي مجلس إدارة الأهلي خالد مرتجي والعامري فاروق.

وقال مرتجي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، يوم السبت: ”أن تتهاون في أخذ حق نفسك فهو أمر يخص شخصك ولكن أن تصمت في أخذ حق من أكرمك الله لأجلها فهذا مستحيل“.

وأضاف: ”لقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد من سب وتطاول“.

وأتم: ”ومستمر فيها حتى النهاية وكلي ثقة في قضاء مصر العادل والله المستعان“.

ولم يكشف مرتجي المزيد من التفاصيل عن قضيته أو أسماء من سيقاضيهم.

وكان العامري فاروق بدوره تحرك بشكل رسمي وقرر تقديم شكوى ضد أحمد جمال.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن اعتذاره لعضوي مجلس إدارة الأهلي عما بدر من أحمد جمال.

وقال مرتضى منصور خلال ظهوره بقناة نادي الزمالك: ”أعتذر للعامري فاروق وخالد مرتجي، لو صدر خطأ من أحمد جمال، أنا بعتذر لكم، ممكن يكون في لحظة غضب اتقال حاجة في تليفون ولا حاجة“.

وكان مرتضى منصور قد دعا مؤخرا نظيره رئيس الأهلي، محمود الخطيب، للصلح، وطالبه بفتح صفحة جديدة بينهما، بعد الخلافات الأخيرة بين الطرفين والتي وصلت إلى القضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للصحف المصرية: ”لم أقصد إهانة محمود الخطيب، وأحترم عائلته، وهو قد حضر حفل زفاف أولادي أمير وأحمد“.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مباراة القمة بينهم، يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ 20 المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فقط، وبينهما يأتي بيراميدز بـ43 نقطة من 21 لقاء.