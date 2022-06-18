الزمالك يطالب بنقل مباراة القمة ضد الأهلي لاستاد القاهرة وخوضها دون جمهور

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إرسال خطاب رسمي للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ من أجل المطالبة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في لقاء القمة ضد الأهلي، حيث إن الدور الأول بين الفريقين أقيم بدون جماهير ولكن لقاء الغد يقام بحضور جماهيري.

وقال الزمالك في الخطاب الرسمي الذي نشره مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، يوم السبت: ”سبق وأن أقيمت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول دون جماهير وعلى استاد القاهرة، وفوجئنا أن المباراة بين الفريقين غدا الأحد ستقام بجماهير، حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول 4 آلاف مشجع، ونادي الزمالك ألف ونصف؛ وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص؛ لأن المباراة الأولى أقيمت دون جماهير“.

وأضاف البيان: ”كما أن الملعب الرئيسي الذي يستقبل مباريات الفريقين هو استاد القاهرة، وهو الملعب الذي أقيمت عليه المباراة في الدور الأول؛ لذلك فإن إقامة المباراة على استاد النادي الأهلي (السلام) هو إخلال جسيم بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، لذلك فإن مجلس الزمالك يرفض إقامة المباراة في استاد الأهلي المسمى استاد السلام، وكذلك في وجود حضور جماهيري“.

وأردف: ”فالرجاء إصدار توجيهاتكم لاتحاد الكرة ومن تدعى رابطة الأندية التي يقاطعها نادي الزمالك، كذلك إخطار سيادتكم الأجهزة الأمنية، حيث إن استاد الأهلي يتواجد في مناطق سكنية وقد يسبب مشاكل أمنية“.

ويلتقي الفريقان في قمة الجولة الـ20 من الدوري المصري، مساء الأحد في استاد السلام بالقاهرة، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، ويلاحقه الأهلي صاحب المركز الثالث بـ40 نقطة.

ويفتقد الأهلي جهود كل من أكرم توفيق وعمار حمدي وميكيسوني في القمة بسبب الإصابة، فيما يفتقد الزمالك جهود كل من طارق حامد وحازم إمام للإصابة ومحمود علاء للإيقاف.

وتضاءلت فرص لحاق علي لطفي ومحمد عبدالمنعم، ثنائي الأهلي، بمباراة الزمالك، إذ يعاني علي لطفي من الإصابة في مرفق اليد، بينما تعرض محمد عبدالمنعم لإصابة عضلية، في انتظار القرار النهائي من الجهاز الفني.

فيما يثير الغموض موقفه في الزمالك في فرص لحاق حمزة المثلوثي وأحمد فتوح بلقاء القمة، كما لم يعلن الزمالك موقف محمد أبو جبل من دخول قائمة الفريق بعد إصابته الأخيرة.