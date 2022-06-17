مرتضى منصور يعتذر للعامري ومرتجي.. ويعلن التعاقد مع عمر كمال ومهند لاشين

قدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اعتذارًا رسميًا لكل من العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر بسب تسريبات بها تطاول على الثنائي الأخير.

وتم تداول تسجيل صوتي منسوب للإعلامي أحمد جمال مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، يقومان فيه بتوجيه السباب والألفاظ النابية تجاه العامري فاروق وعدد من الشخصيات بالنادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، عبر قناة نادي الزمالك خلال تقديمه للخريطة البرامجية الجديدة للقناة: ”أعتذر لمرتجي والعامري ولكل أعضاء مجلس إدارة الأهلي إذا بدرت أي إساءة من الإعلامي أحمد جمال تجاه أحدهم“.

وفي حضور الإعلامي أحمد جمال واصل مرتضى كلامه قائلا: ”بصفتي رئيس النادي ورئيس مجلس إدارة القناة، أعتذر لأعضاء مجلس إدارة الأهلي إذا كان أحمد جمال صدر منه خطأ وهو في حالة تعصب“.

ويبدو أن المكالمة المسربة جاءت بعد خسارة الأهلي مؤخرا لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربي، في النهائي الذي أقيم بالمغرب على ملعب محمد الخامس، حيث قام الثنائي جمال ومرتضى منصور بتهنئة بعضهما على ما حدث للفريق الأحمر.

وقام العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بنشر مجموعة من الصور لوالدته بعد الإساءة لها، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التعاقد مع مهند لاشين وعودة عمر كمال

من جهة أخرى قال مرتضى منصور، إن نادي الزمالك أنهى صفقتين في الصيف الجار هما عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر ومهند لاشين.

وأوضح: ”بإذن الله عمر كمال ومهند لاشين سيلعبان مع الزمالك في الموسم الجديد“.

واختتم: ”أمير مرتضى أبرم صفقات قوية ستكون مفاجأة لجماهير الزمالك ولكن لن أفصح عنها الآن حتى لا أشتت اللاعبين قبل نهاية الدوري“.

وفي وقت سابق اندلعت أزمة بين رئيس الزمالك وأحمد دياب بعد تصريح الأخير بأن عمر كمال سيبقى ضمن صفوف نادي فيوتشر ولن ينتقل إلى القلعة البيضاء.

وكان عمر كمال قد وقع للزمالك الصيف الماضي، بينما لم يتمكن من الانضمام لصفوفه بسبب تعليق التسجيل، لينضم إلى نادي فيوتشر.

بينما أعلن فيوتشر الأسبوع الماضي نجاحه في الحصول على توقيع مهند لاشين رسميًا للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.