محمد عودة مدرب المقاولون العرب يتقمص شخصية الحكم الرابع ويرفع لوحة التبديل أمام الإسماعيلي (فيديو)

شهدت مباراة المقاولون والإسماعيلي لقطة طريفة بطلها محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب والحكم الرابع للقاء.

وخلال الدقائق الأخيرة حاول محمد عودة استعجال الحكم الرابع في إجراء تبديلات فريقه، وركض مسرعًا للوحة التغييرات وأمسك بها بغضب اعتراضًا على تأخر الحكم الرابع في إجراء التغيير.

وفور قيام عودة بهذا الأمر قام أمين عمر حكم اللقاء بالركض نحو عودة وأشهر له البطاقة الصفراء بسبب ما فعله.

محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب المصري حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة الإسماعيلي بعدما ركض نحو الحكم الرابع وخطف منه لوحة التغييرات لاجراء تبديل لفريقه اعتراضا على بطئ الحكم في إجراء التغييرات 😂 pic.twitter.com/eFY3p5HIHK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 17, 2022

وتعادل الإسماعيلي دون أهداف مع ضيفه المقاولون العرب، اليوم الجمعة، ليبقى الفريقان في موقف صعب بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ المقاولون الشوط الأول بهجوم ضاغط ولاحت له فرصتان لكن دفاع الإسماعيلي أبعد الخطر في مناسبتين في أول 10 دقائق.

وكاد الإسماعيلي أن يصل إلى شباك المقاولون في الدقيقة 14 بعد أن مرر أحمد مدبولي كرة رائعة إلى وجيه عبد الحكيم في عمق دفاعات المقاولون لكن عبد الحكيم سددها ضعيفة في يد الحارس حسن شاهين.

ونشط الإسماعيلي هجوميًا مع بداية الشوط الثاني لكن بلا فاعلية.

ومع الدقيقة 71 أنقذ محمد فوزي حارس الإسماعيلي مرماه من كرة خطيرة من أمام عماد حمدي.

وفي الدقيقة 76 أنقذ محمود عزت مدافع المقاولون عرضية خطيرة من محمد الشامي.

وسدد عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 79 تسديدة قوية علت عارضة مرمى المقاولون.

وتألق الحارس شاهين في الدقيقة 83 وتصدى لتسديدة البديل أحمد مصطفى وحول الكرة إلى ركنية.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 19 نقطة من 21 مباراة في المركز 15 وهو نفس رصيد المقاولون في المركز 16 بين 18 فريقًا.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثاني الذي لعب 21 مباراة و 4 نقاط عن الأهلي الثالث الذي خاض 17 مباراة.