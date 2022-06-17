محمد عبدالغني والمثلوثي يزفان خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي

انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقررة يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي ستقام في إستاد السلام.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للزمالك تماثل عبدالغني للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل و تعرض لها خلال مباراة الداخلية الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي مؤخرا.

ويغيب محمود علاء مدافع الزمالك عن مباراة الأهلي المُقبلة بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز، إذ يدفع الجهاز الفني بالثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني في خط دفاع الفريق أمام الأهلي.

كما شارك التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بعدما تعرض لإصابة في أنكل القدم تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة لثلاثي الدفاع محمود حمدي ” الونش”، محمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي إضافة إلى يوسف إبراهيم ” أوباما” خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في مقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

ولم يشارك الرباعي في التقسيمة الجماعية بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الذي فضل خوض الرباعي لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف فيليب أندريا مخطط الأحمال.

وقاد فيليب أندريا مدرب الأحمال هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بخلاف تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.

نهاية أزمة القيد في الزمالك

من جهة أخرى نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء أزمة جديدة كانت ستحدث وهي تجديد إيقاف القيد للصفقات الجديدة.

وأرسل مجلس الزمالك شيكًا بالمبلغ المستحق لنادي مارتيمو البرتغالي بخصوص قضية محمد إبراهيم، من أجل إنهاء أزمة القيد بسبب تلك القضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ”، قد وقع عقوبة على الزمالك بمنع القيد لفترتين قيد بسبب الغرامة التي تم توقيعها على الزمالك لصالح النادي البرتغالي، بسبب قضية محمد إبراهيم.