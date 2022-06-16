رسميًا: إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني بعد 3 مباريات فقط في منصبه.

وجاءت إقالة إيهاب جلال بعد خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا 2-صفر في تصفيات كأس أمم أفريقيا قبل أن يتلقى خسارة تاريخية أمام كوريا الجنوبية وديًا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

واستهلت مصر مشوارها مع إيهاب جلال، الذي تولى المسؤولية وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعدها تجرعت مصر هزيمة محرجة 2-صفر أمام إثيوبيا في مالاوي في الجولة الثانية من التصفيات.

وخسرت مصر 4-1 وديًا أمام كوريا الجنوبية في مباراة إيهاب جلال الثالثة.

وقال حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري: ”قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال، ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية“.

وأوضح في مؤتمر صحفي: ”إيهاب جلال تعرض للظلم والظروف كانت أقوى منه.. وأتوجه له بالاعتذار عن إقالته.. على المستوى الشخصي كنت أتمنى استمراره، ولكن الظروف لن تكون في صالحه“.

وأضاف: ”التوجه القادم التعاقد مع مدير فني أجنبي، ولا توجد نية للتعاقد مع مدرب مصري“، مؤكدًا أن هناك الكثير من المدربين الذين يرغبون بتولي مهمة تدريب المنتخب المصري.

وواصل: ”سيتم تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي، وكذلك التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد كرة القدم لتطوير اللعبة في البلاد“.

وعن ملف التحكيم قال إمام: ”سيتم تعيين مدير تطوير أجنبي للجنة التحكيم، بدءًا من الموسم المقبل، وقد يصل بنهاية الموسم الجاري.. لن أطرح اسمه لحين إتمام التعاقد معه“.