ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يتجاوز صدمة رحيل موسيماني ويستعد لقمة الزمالك برباعية في شباك إيسترن

حقق الأهلي انتصارا كبيرا 4-1 على الشرقية للدخان ”إيسترن كومباني“ بعد أداء رائع، في أول مباراة بعد رحيل مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الأهلي الانفصال بالتراضي عن المدرب موسيماني يوم الاثنين الماضي في خطوة غير مفاجئة بعد توتر العلاقة بين الطرفين.

وبقيادة قمصان مساعد موسيماني قدم الأهلي أداء رائعا وسجل هدفين في كل شوط، حيث افتتح حسين الشحات الرباعية في الدقيقة 25 بعدما تلقى تمريرة طويلة من المدافع رامي ربيعة سيطر عليها ووضع الكرة في الشباك لحظة خروج أحمد دعدور حارس الشرقية للدخان.

وضاعف طاهر محمد طاهر النتيجة بعدها بست دقائق من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين إثر تعرض محمود وحيد مدافع الأهلي للعرقلة داخل المنطقة.

جووووووول! حسين الشحات يفتتح أهداف المباراة لصالح الأهلي في شباك إيسترن كومباني ⚽️ يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال: https://t.co/d10bDE7d3T pic.twitter.com/M01jAaaSh6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 15, 2022

جووووووول! طاهر محمد طاهر يضاعف النتيجة للأهلي من ركلة جزاء في شباك إيسترن كومباني ⚽️ يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال: https://t.co/d10bDE7d3T pic.twitter.com/d1Fel40KNC — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 15, 2022

وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث للبطل التاريخي للمسابقة في الدقيقة 58 بعدما استغل تمريرة خاطئة لينفرد بمرمى دعدور ويرسل تسديدة أرضية في المرمى.

وقلص البديل التونسي فراس عيفية الفارق في الدقيقة 77 بتسديدة مباشرة قوية في مرمى الحارس الشاب مصطفى شوبير.

ونجح البديل المخضرم وليد سليمان قائد الأهلي في إضافة الهدف الرابع بضربة رأس قوية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ارتطمت في القائم وسكنت الشباك بعد تمريرة عرضية من البديل الاخر صلاح محسن.

وتصدى شوبير لركلة حرة في الدقيقة 70 لكن الكرة ارتدت من العارضة لمهاجم الشرقية للدخان الذي سددها مرة اخرى ليتصدى لها شوبير أيضا قبل أن تسكن الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

كما ألغى هدفا للأهلي عبر حسام حسن في الدقيقة 80 بداعي وجود مخالفة من ربيعة ضد دعدور.

"الله عليك حريف، الله عليك فنان، الله عليك ساحر" أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثالث للأهلي بعد استغلال

خطأ مدافعي إيسترن كومباني ⚽️ يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال: https://t.co/d10bDE7d3T pic.twitter.com/9s9EuSEi2A — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 15, 2022

"تصويبة قوية، كرباجية" إيسترن كومباني يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق فراس بن عيفية ⚽️ يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال: https://t.co/d10bDE7d3T pic.twitter.com/E6zqPBQDw6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 15, 2022

"الحاوي الحاوي الحاوي" وليد سليمان يسجل الهدف الرابع للأهلي في شباك إيسترن كومباني ⚽️ يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال: https://t.co/d10bDE7d3T pic.twitter.com/5ZnLlVKDHX — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 15, 2022

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

بهذا الفوز قلص الأهلي، صاحب المركز الثالث، الفارق مع بيراميدز ثاني الترتيب إلى ثلاث نقاط بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة مقابل 21 لبيراميدز.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما ظل الشرقية للدخان في ذيل الترتيب برصيد 13 نقطة من 21 مباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأحد القادم 19 يونيو، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري المصري لكرة القدم.

يذكر أنه خلال 123 مباراة جرت بين الفريقين بالدوري، حقق الأهلي 47 انتصاراً، كان آخرها الفوز 3-5 في آخر مواجهة جمعت الفريقين بالمسابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 27 فوزاً للزمالك، كان آخرها انتصاره 1-3 على الفريق الأحمر في 22 أغسطس (آب) 2020، في حين فرض التعادل نفسه على 49 لقاء، كان آخرها التعادل الإيجابي 1-1 في 10 مارس (آذار)2021.

وفي مختلف المسابقات، يحمل هذا اللقاء الرقم 220 بين الفريقين، حيث حقق الأهلي 94 انتصاراً، مقابل 50 فوزاً للزمالك، وتعادلا في 75 مواجهة، خلال 219 لقاءً سابقاً.