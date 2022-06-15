مباراة الأهلي وإيسترن: جماهير الأحمر تهاجم اتحاد الكرة ومجلس الإدارة وبدر بانون

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب ”الأهلي وي السلام“ هتافات ضد مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب، واتهمته بأنه تسبب بضياع حقوق النادي.

وهتفت الجماهير قبل مباراة الفريق الأحمر أمام إيسترن كومباني المؤجلة من الجولة الـ 14 من عمر الدوري الممتاز قائلة: ”حقوق الأهلي أصبحت مهدورة بكرة تحاسبوا على الفاتورة“.. ”أفريقيا اتباعت ادام عنيكم.. أصل الشيلة تقيلة عليكم“.. في إشارة إلى عدم اتخاذ قرار برفض لعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد في المغرب.

كما وجهت هجومها على لاعبي الفريق من خلال هتاف: ”خدتوا الدعم.. فين الرد“، ثم مطالبتهم بحصد لقب بطولة الدوري من خلال هتاف ”الدوري يا أهلي.“

ولم يسلم المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر من هتافات جماهير فريقه بعد ظهوره في غرفة ملابس فريق الوداد بعد نهائي دوري الأبطال وتهنئته للفريق المغربي، وهتفت ضده قائلة: ”بدر يا بانون.. بص على معلول.“

وواصلت الجماهير هتافاتها ضد اتحاد الكرة المصري قائلة: الفساد حصري في الاتحاد المصري“ بعد تصريحات محمود الخطيب رئيس الأهلي بتعمد اتحاد القدم إخفاء خطاب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جماهير الأهلي في الملعب قبل لقاء ايسترن كومباني

الفساد الحصري ..في الاتحاد المصري pic.twitter.com/MaZSXOIOFG — Abdelhamed Galal (@AbdelhamedGalal) June 15, 2022

ويواجه الأهلي نظيره إيسترن كومباني، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب ”الأهلي وي السلام“.

ويخوض الأهلي مباراة إيسترن كومباني بقيادة فنية لسامي قمصان، بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق، بعد طلبه بفسخ التعاقد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد خوض 16 مباراة حتى الآن، بينما يأتي إيسترن كومباني أخيرًا في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعد خوض 20 مباراة.