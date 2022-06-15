طارق حامد يُكذّب مرتضى منصور بشأن عدم حصوله على إذن للسفر للعلاج (صور)

ردَّ طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، على تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، الذي قال فيها إن حامد أبلغه بسفره لمدينة دبي لمدة 48 ساعة لعرض حالته على أحد الأطباء ثم العودة إلى نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر موقع ”يوتيوب“، في سابق من اليوم الأربعاء: ”طارق حامد حضر هنا إلى مكتبي واستأذن أن يذهب إلى دبي لمدة 48 ساعة فقط، كي يعرض نفسه على أحد الأطباء هناك، والآن هو غائب منذ أكثر من شهر“.

وقام طارق حامد بالرد بشكل فوري على تلك التصريحات، حيث نشر صورتين على خاصية ”إستوري“ عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، الأولى طلب قدمه لأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، يطلب فيه جواز سفره للتوجه إلى ألمانيا للكشف على إصابته وإجراء تأهيل.

وأكد في الخطاب أن السفر سيكون، يوم 17 مايو الماضي، وسيتواصل مع إدارة الكرة وطبيب الفريق لتحديد موعد عودته بناءً على انتهاء البرنامج التأهيلي.

كما نشر صورة أخرى لخطاب آخر تفيد باستلامه جواز سفره للتوجه إلى ألمانيا للكشف والتأهيل.

يذكر أن مرتضى منصور وجه نقدًا لاذعًا لطارق حامد، حيث قال رئيس النادي الأبيض إن لاعب الوسط قال إنه سيعود، يوم 19 يونيو الجاري، أي يوم مباراة الأهلي، ما يعني غيابه عن المباراة في ظل الإصابات التي ضربت الفريق“.

وينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويسيطر الغموض على مستقبله مع الفريق بعد تصريحات مرتضى منصور في وقت سابق بعدم تجديد عقد اللاعب.