الزمالك يستعيد جهود إمام عاشور ونيمار وجمعه قبل مباراة الأهلي

انتظم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت، اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وخرج إمام عاشور من قائمة المنتخب المصري في مباراة كوريا الجنوبية الودية بسبب الإصابة.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم عودة عاشور للمشاركة بشكل طبيعي، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي.

كما شارك الثنائي عبد الله جمعة وسيد عبد الله “نيمار” في المران الجماعي لتتأكد جاهزيتهما.

وتعرض الثنائي لإصابات خفيفة في مباراة الداخلية الأخيرة، وخضعا لاختبار طبي لتتأكد جاهزيتهما لخوض المران بشكل طبيعي.

إلى ذلك، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين الدوليين راحة من تدريبات اليوم، بعد عودتهم من كوريا الجنوبية بعد خوض المنتخب الوطني لمواجهة ودية أمام نظيره الكوري.

وفضل الجهاز الفني للزمالك منح الدوليين راحة بعد وصولهم صباح اليوم، على أن ينتظموا في تدريبات الزمالك غدا الخميس بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.