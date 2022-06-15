موسيماني: أنهيت علاقتي مع الأهلي بمنتهى الرقي.. لم يجبرني أحد على الرحيل (فيديو)

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، في حوار مطول نشره الفريق الأحمر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، مؤكدا أنه لم يجبره أحد على ترك مهمته مع النادي.

وقال موسيماني: ”في البداية أوجه الشكر لرئيس النادي محمود الخطيب لثقته بي وإحضاري إلى هنا واتخاذ قرار بتعيني وهو قرار لم يحبذه الكثيرون، لكنه آمن به وبقدرتنا على النجاح معًا خاصة على المستوى الدولي“.

وأضاف: ”لا يوجد الكثير من المدربين في العالم الذين يحظون بمثل فرصة تدريب الأهلي، أنا محظوظ لحصولي على هذه الفرصة، نعم أنا سأترك الفريق ولكن يجب أن تعرفوا أن هذا النادي يعني لي الكثير لقد كانت نقطة تحول في مسيرتي“.

وتابع: ”الأندية عندما تنهي علاقتها مع المدربين إما أن يكون المدرب مستاء أو النادي يشعر باستياء وهذا هو الطبيعي في أي مكان، لكنني لم أر إنهاء علاقة بهذا الرقي نحن نحترم بعضنا بعضا مع نهاية هذه العلاقة، ولم يجبرني أحد على الرحيل حصلت على الاحترام الكامل من الإدارة واللاعبين“.

وأكد: ”حققت ألقابا ونجاحات مع صن داونز، ولكن تحقيق نفس الإنجازات مع الأهلي، أمر مختلف تماما، وأن تصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات متتالية، هذا أمر تاريخي، ويظهر لك خصوصية هذا النادي وقيمته“.



وكان الأهلي قد أعلن مؤخرا الانفصال بالتراضي عن المدرب الجنوب أفريقي، في خطوة غير مفاجئة بعد توتر العلاقة بين الطرفين.

وأضاف الأهلي أن سامي قمصان مساعد موسيماني سيتولى مهمة المدرب بشكل مؤقت، وسيستعين بمدرب إضافي لمساعدته ضمن الجهاز الحالي.

وبعد فترة من الشد والجذب بين الأهلي وموسيماني، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2-صفر أمام الوداد المغربي في نهاية الشهر الماضي، جاءت النهاية المتوقعة بانفصال الطرفين.

ورغم واقع أن موسيماني قاد الأهلي لإحراز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين وكأس السوبر الأفريقية مرتين أيضا واحتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية في مناسبتين وبعدة ألقاب محلية، فإن التوتر شاب العلاقة مع الإدارة دون أسباب واضحة.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت إن محمود الخطيب رئيس النادي اجتمع مع شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور وحسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط ”لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق“.

وأضاف بطل أفريقيا السابق ”لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.

”وبعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع تم احترام رغبة بيتسو موسيماني وتوجيه الشكر إليه على كل ما قدمه للنادي وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين“.

وكتب موسيماني على فيسبوك ”الحمد لله. شكرا نادي القرن. الأفضل في القارة. شكرا على الفرصة والتاريخ. لقد منحتني الحب وهتفت (الجماهير) باسمي ومنحتني كل الاحترام. إن شاء الله سنلتقي مجددا. إدارة محترفة وفريق عظيم وجماهير مذهلة“.

وكان موسيماني قد تعرض لانتقادات بعدما فشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أربع مباريات متتالية في الدوري المحلي، وقبل أن يفوز بشق الأنفس 2-1 على إنبي بهدفين في الوقت بدل الضائع في 21 مايو.

لكن بعد خسارة النهائي الأفريقي، الذي أقيم من مباراة واحدة في ملعب الوداد، زادت الانتقادات من وسائل الإعلام نحو موسيماني الذي أطلق تصريحات مثيرة أثناء وجوده في جنوب أفريقيا لقضاء إجازة.

وخاض الأهلي مباراة في دور الـ32 لكأس مصر، يوم الأحد، دون حضور موسيماني، وفاز 1-صفر بصعوبة على المصري بالسلوم، كما غاب مدرب ماميلودي صن داونز السابق عن المران، يوم الإثنين.

وكان موسيماني (57 عاما) قد تولى قيادة الأهلي في أكتوبر تشرين الأول 2020 بعد رحيل السويسري رينيه فايلر الذي رفض تجديد عقده في خضم جائحة كوفيد-19.

ورغم إعلان الأهلي في مارس آذار الماضي تمديد عقد موسيماني لعامين إضافيين، فإن المدرب الجنوب أفريقي رحل سريعا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 20 مباراة.