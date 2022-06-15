محمد إبراهيم لاعب منتخب مصر يرد على جدل شرائه تلفزيونا خلال عودة البعثة من كوريا الجنوبية

حرص محمد إبراهيم، نجم منتخب مصر وسيراميكا كليوباترا، الرد على الجدل الذي أثارته صورة متداولة له بعد عودة بعثة الفراعنة من كوريا الجنوبية، إثر خوض مباراة ودية مع المنتخب الكوري، مساء أمس الثلاثاء.

وظهر محمد إبراهيم في الصورة المتداولة له من مطار القاهرة وهو يحمل صندوقا ضخما، إذ أشار البعض إلى أنه قام بشراء تلفزيون من كوريا.

ولكن اللاعب نشر صورة للصندوق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليوضح أنه أحضر ”سريرا طبيا للاستشفاء والعلاج الطبيعي“، وعلق اللاعب على الصورة قائلا ”حسبي الله ونعم الوكيل“.

حسبي الله ونعم الوكيل . pic.twitter.com/Un8q2OkcES — Mohamed ibrahim (@mibrahimoff) June 15, 2022

وأوضح اللاعب ”مجبتش تليفزيون ولا حاجة، مش معقولة هنكون خسرانين وأجيب شاشة يعني، أنا اشتريت كرسي مساج، بيساعدني على الاستشفاء، ومحتاجه في شغلي“.

وخسرت مصر 4-1 أمام كوريا الجنوبية، صاحبة الأرض، يوم الثلاثاء، في مباراة ودية لكرة القدم قد تكون الأخيرة للمدرب الجديد إيهاب جلال وسط غموض حول مستقبله.

وسجل هوانغ أوي-جو وكيم يانغ-جوون هدفي كوريا في غضون أقل من عشر دقائق من الشوط الأول، وقلص مصطفى محمد الفارق لمصر في الدقيقة الـ37.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، سجلت كوريا بواسطة تشو جي-سونغ وكون تشانغ-هون، لتتعرض مصر لهزيمة ثقيلة في ثالث مباراة للمدرب جلال الذي قد يرحل سريعا عن منصبه.

وثارت تكهنات حول مصير جلال بعد خسارة مصر 2-صفر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية منذ أيام، وأعلن الاتحاد المصري أنه سيتخذ ”قرارات حاسمة“ بعد اجتماع يوم الخميس المقبل.

ووصل الأمر إلى أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري قال إنه بدأ البحث عن مدرب أجنبي، قبل أن يتراجع لاحقا ويقول إن هذا لا يعني بالضرورة إقالة جلال من منصبه في نهاية الأسبوع.

وافتقدت مصر عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين أبرزهم القائد محمد صلاح بسبب الإصابة، ودخل جلال المباراة بعد إجراء تغييرات عديدة.

ورغم البداية الجيدة لمصر، تقدمت كوريا بهدف في الدقيقة الـ16 عن طريق ضربة رأس من هوانج بعد عرضية سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع صلاح.

وبعد دقائق قليلة، أضاف كيم الهدف الثاني بعد متابعة لمسة بالرأس من هوانغ مستفيدا من ركلة ركنية نفذها سون.

واستغل مصطفى ارتباكا دفاعيا وسدد بقوة في شباك كوريا، قبل أن يذهب نحو مدربه جلال ويقدم له التحية في إشارة إلى دعمه.

وحاولت مصر إدراك التعادل بعد الاستراحة، لكن البديل تشو أطلق تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد خطأ من عمر كمال عبد الواحد، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، اختتم كون الأهداف بضربة رأس من مدى قريب.

وهذا الفوز هو الثاني لكوريا في أربع مباريات ودية في الأيام الأخيرة، حيث خسرت 5-1 من البرازيل ثم فازت على تشيلي وتعادلت مع باراغواي.

وستلعب كوريا الجنوبية في كأس العالم، التي تنطلق في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني، في مجموعة واحدة إلى جانب منتخبات البرتغال وغانا وأوروغواي.